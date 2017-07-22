Опять заговор против России? Синхронное плавание переименовали в артистическое
Почему нас так встревожило решение международной федерации ФИНА? Подумаешь, переименовали вид спорта. Но давайте разберемся.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россия доминирует в синхронном плавании, уже завоевала шесть золотых и одну серебряную медаль на чемпионате мира в Будапеште. Впереди еще выступление у
Синхронное плавание — наша антилопа, которая цокает копытом, и
Поэтому любое решение по синхронному плаванию мы будем принимать в штыки. Видеть в этом заговор против России. Не секрет, что остальному миру не нравится, что наша сборная убивает интригу. Никто не скрывает, что у нас хотят отжать золота по максимуму.
И вот конгресс ФИНА принимает решение, что синхронное плавание будет переименовано в артистическое. Что это значит? Какой подтекст?
Я стал свидетелем, как член ФИНА Владимир Сальников объяснял пятикратной олимпийской чемпионке Светлане Ромашиной, что переименование нужно для того, чтобы синхронное плавание лучше продавать. В каком еще виде спорта есть такая зависимость от программ, под которую ты выступаешь? «Русалки», «Шаманы», «Куклы», «Молитва»… Это уже не просто озвучка для пловчих, а полноценное произведение — как балет, только в воде.
Посмотрите, сколько стоят билеты в Большой театр. Какая это ценность — вечером попасть на хороший спектакль. ФИНА идет в этом направлении, стараясь придать синхронному плаванию престижный лоск, пытаясь расширить аудиторию. Никто ведь не скажет, что это самый популярный вид спорта.
Но почему же в России это решение восприняли в штыки? Потому, что мы опасаемся, что теперь судьи будут делать упор в оценках не на синхронность, чем славится наша школа, а на артистизм. Придет время, что можно не выполнять сложные элементы, а просто красиво плавать по воде, изображая умирающего лебедя, и собирать золотые медали.
Вот чего мы боимся. С другой стороны я прямым текстом спросил у Ромашиной:
— Это против России придумали, чтобы высоко не оценивать наши сложные элементы?
— Не могу так сказать, — ответила она. — Потому что в следующем году меняются технические элементы. И если все эти годы они шли на уменьшение сложности, то сейчас мы можем наблюдать, что
А еще президент российской федерации Алексей Власенко сказал, что мы можем и не переименовывать синхронное плавание в своей стране. Вот есть же во всем мире «artistic gymnastics», а в России ее называют спортивной гимнастикой, и никто от этого не отказывается.
Так что без паники! Пусть будет артистическое плавание. Вы еще попробуйте отобрать золото у сборной России. Это не так просто. А если в синхронное плавание после этой реформы придет больше зрителей и денег, от этого выиграют все.
Павел Лысенков
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter