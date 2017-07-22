Синхронистки станут водными артистками

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Любимое миллионами зрителей по всему миру синхронное плавание отныне приобретет новое название. Члены Международной федерации плавания (ФИНА) на конгрессе в Будапеште, где в данный момент проходит чемпионат мира по водным видам спорта, приняли давно назревавшее решение переименовать данный вид спорта в артистическое плавание.

Думается, что главной причиной к таким изменениям послужило то, что в программе синхронного плавания существует такая дисциплина как соло, в которой выступает только одна спортсменка. Требовать синхронности всех движений одного солиста невозможно, и потому у многих вызывало недоумение, почему подобные виды программы все равно относятся к синхронному плаванию.

Да и в групповом выступлении все участницы сборной не обязательно должны выполнять одинаковые элементы на протяжении всей программы, так что членов ФИНА можно понять.

Хотя, с другой стороны, синхронность всегда являлась главным фактором, по которому оценивалось выступление сборных. Изменится ли это после переименования, на данный момент неизвестно.

Тренер сборной России Татьяна Данченко, чьи подопечные на текущем чемпионате мира добыли 25-е золото мирового первенства в ее карьере, уже высказала беспокойство по этому поводу:

«Конечно, мы переживаем, что вслед за названием изменится и суть. Что синхронность уйдет на второй план, а синхронность — наш фишка».

Название «синхронное плавание» уже давно прижилось в мире спорта и далеко за его пределами, а уж как отделаться от привычного «синхронистки», совершенно непонятно. Неужели теперь правильнее будет называть наших спортсменок артистической сборной по плаванию?

Президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Алексей Власенко заявил, что видит мало целесообразности в подобном переименовании.

«Я не вижу смысла менять название вида спорта в России, буду настаивать на этом в разговоре с Министерством спорта страны.

Конечно, мы расстроены тем, что принято такое решение, но когда вопрос выносится на общее голосование, решение, как правило, принимается в пользу рекомендации, — приводит слова чиновника «Р-Спорт».

Вице-президент ФСПР и член технического комитета Европейской лиги плавания (LEN) Ольга Брусникина высказалось за все сообщество синхронисток, заявив, что никто не понимает, для чего потребовалось менять название вида спорта, если других существенных нововведений оно за собой не влечет.

«Мы уважаем решение конгресса ФИНА, но сообщество синхронного плавания пока не понимает, к чему это ведет. Возможно, мы оценим это решение положительно позднее. Пока это не влечет за собой изменений правил.

В любом случае синхронное сообщество будет бороться за то, чтобы именно синхронность как объективный фактор оценки оставалась ключевым моментом в нашем виде спорта.

Конечно, мы прекрасно понимали, что раз вопрос вынесен на общее голосование конгресса, где преобладают представители плавания, вряд ли рекомендация бюро будет отклонена, — признала Брусникина.

Трехкратная олимпийская чемпионка Эльвира Хасянова высказалась с меньшей настороженностью.

«Я не думаю, что что-то есть в этом такое уж страшное, я совсем не исключаю, что в этом есть маркетинговая составляющая, возможно, продвигать этот вид спорта так будет легче, суть от этого не поменяется».

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном (до этого момента) плавании Алла Шишкина выразила надежду, что расклад сил в этом виде спорта не изменится.

«Я очень надеюсь, что если вид спорта переименуют, нововведения все же не отразятся на гегемонии России. В этом случае будет не столь важно его название. Но все же немного странно, что в 1996 году мама привела меня в синхронное плавание, и две золотые олимпийские медали завоеваны именно в этом виде спорта, а в 2017-м я вдруг стану… артисткой?!

Итог подвела пятикратная обладательница олимпийского золота Светлана Ромашина, которая временно приостановила карьеру из-за скорого рождения ребенка:

«Мне эта идея не нравится. И так иногда спрашивают, что это вообще такое. Ну и, кроме того, придется возвращаться, чтобы теперь уже выигрывать Олимпиаду в артистическом плавании.