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22 июля 2017, 15:32 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Мутко: Переименование синхронного плавания неважно, главное — остаться лидерами

МОСКВА, 22 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Переименование синхронного плавания в артистическое не так важно, главное для сборной России — остаться лидером в этом виде спорта, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Переименование синхронного плавания в артистическое не так важно главное для сборной России — остаться лидером в этом виде спорта заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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Конгресс Международной федерации плавания (FINA) в субботу проголосовал за предложение бюро организации переименовать синхронное плавание в артистическое. Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко заявил, что не видит смысла менять название синхронного плавания в российском спорте.

«Все, что надо, мы сделаем и в России, — сказал Мутко в ответ на вопрос, стоит ли и в России менять название синхронного плавания на артистическое. — Россия — законодатель этого вида. Артистическое или синхронное плавание — это неважно, это не самая главная проблема. Главное, чтобы мы были лидерами. А так, в синхронном плавании, конечно, много и артистизма. Поэтому вперед и с песнями!».
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