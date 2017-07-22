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Конгресс Международной федерации плавания (FINA) в субботу проголосовал за предложение бюро организации переименовать синхронное плавание в артистическое. Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко заявил, что не видит смысла менять название синхронного плавания в российском спорте.

«Все, что надо, мы сделаем и в России, — сказал Мутко в ответ на вопрос, стоит ли и в России менять название синхронного плавания на артистическое. — Россия — законодатель этого вида. Артистическое или синхронное плавание — это неважно, это не самая главная проблема. Главное, чтобы мы были лидерами. А так, в синхронном плавании, конечно, много и артистизма. Поэтому вперед и с песнями!».