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22 июля 2017, 14:15 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Китайские синхронистки завоевали золото чемпионата мира в комбинации

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Сборная Китая по синхронному плаванию завоевала золотые медали в комбинации на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россиянки в этой дисциплине участия не принимали. Увеличить
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Китаянки набрали 96,1000 балла. Второе место заняла украинская сборная, на счету которой 94,0000 балла. Бронза в активе японок (93,2000).

Российские синхронистки в этой дисциплине участия не принимали.

Это золото стало первым для сборной Китая в синхронном плавании на чемпионате мира в Будапеште. Всего в активе китайских спортсменов теперь восемь золотых, восемь серебряных и одна бронзовая награды чемпионата мира по водным видам спорта.

Турнир в Будапеште завершится 30 июля.
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