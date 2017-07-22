Брусникина: Смена названия может привести к смене правил судейства в синхронном плавании

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Решение о переименовании синхронного плавания на артистическое было принято в субботу на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

«Прошел технический конгресс, который оставил все правила в силе, так что правила судейства остаются прежними. Надеюсь, что смена названия не повлияет на их изменение, но в будущем произойти может все, что угодно», — сказала Брусникина.

«Возможно, что после этого переименования будет созван внеочередной технический конгресс и там могут произойти изменения. Но пока правила остаются прежними», — подчеркнула она.

Также собеседница агентства отметила, что убедительных обоснований принятого решения российская сторона от FINA не услышала.

«Мы не в восторге, поскольку синхронность — один из наиболее объективных критериев в нашем виде спорта, он наиболее очевиден и понятен. И резона этого шага мы пока не поняли», — сказала Брусникина.