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22 июля 2017, 12:59 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Синхронистка Пацкевич: Дальнейшая судьба в спорте прояснится через 2−3 месяца

БУДАПЕШТ, 22 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич в интервью корреспонденту «Р-Спорт» заявила, что через два-три месяца прояснится ее судьба в спорте.

Пацкевич, побеждавшая в группе на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и 2016-го в Рио-де-Жанейро, на июльском чемпионате мира в Будапеште дебютировала в дуэте со Светланой Колесниченко.

«Сложно сказать, никаких решений не принимала. Сезон был сложный, я собиралась уходить после Рио. Буду отдыхать, а там посмотрим. В течение 2−3 месяцев станет понятна моя судьба в спорте», — сказала 28-летняя Пацкевич корреспонденту агентства.

С Колесниченко в Будапеште Пацкевич завоевала два золота.
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