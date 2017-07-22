Синхронистка Пацкевич: Дальнейшая судьба в спорте прояснится через 2−3 месяца

Пацкевич, побеждавшая в группе на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и 2016-го в Рио-де-Жанейро, на июльском чемпионате мира в Будапеште дебютировала в дуэте со Светланой Колесниченко.

«Сложно сказать, никаких решений не принимала. Сезон был сложный, я собиралась уходить после Рио. Буду отдыхать, а там посмотрим. В течение 2−3 месяцев станет понятна моя судьба в спорте», — сказала 28-летняя Пацкевич корреспонденту агентства.

С Колесниченко в Будапеште Пацкевич завоевала два золота.