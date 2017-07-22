Синхронистка Пацкевич: Дальнейшая судьба в спорте прояснится через 2−3 месяца
БУДАПЕШТ, 22 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Александра Пацкевич в интервью корреспонденту «Р-Спорт» заявила, что через два-три месяца прояснится ее судьба в спорте.
Пацкевич, побеждавшая в группе на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и 2016-го в
«Сложно сказать, никаких решений не принимала. Сезон был сложный, я собиралась уходить после Рио. Буду отдыхать, а там посмотрим. В течение 2−3 месяцев станет понятна моя судьба в спорте», — сказала 28-летняя Пацкевич корреспонденту агентства.
С Колесниченко в Будапеште Пацкевич завоевала два золота.
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