Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30463086/
22 июля 2017, 12:57 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Власенко считает, что в России синхронное плавание сохранит свое название

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Синхронное плавание, которое решением генерального конгресса Международной федерации плавания (FINA) было переименовано в артистическое, на территории России должно сохранить свое название. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

Решение о переименовании синхронного плавания на артистическое было принято в субботу на конгрессе FINA в Будапеште. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение о переименовании синхронного плавания на артистическое было принято в субботу на конгрессе FINA в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

«Думаю, что в России мы сохраним название. К примеру, в мире художественную гимнастику тоже называют не так, как у нас, — rhythmic gymnastics», — сказал Власенко.

Такого же мнения придерживается и вице-президент федерации, четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина.

«Будем надеяться, что в России мы оставим свое название, поскольку могут возникнуть большие сложности с переоформлением различных организаций и документов. Все это финансовые затраты, поэтому будем настаивать на сохранении названия. По-английски спортивная гимнастика тоже называется artistic gymnastics. Надеюсь, что нас в руководстве Минспорта поддержат», — отметила она.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Брусникина: Смена названия может привести к смене правил судейства в синхронном плавании

Брусникина: Смена названия может привести к смене правил судейства в синхронном плавании

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Смена названия может повлечь за собой и изменение правил судейства в синхронном плавании. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент Федерации синхронного плавания России, четырехкратная олимпийская чемпионка по этому виду спорта Ольга Брусникина.
Еще 7 новостей  Все новости

Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок

Российские саблистки Егорян, Позднякова и Большакова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию

Россиянин Широбоков выиграл чемпионат Европы среди юниоров в ходьбе на 10 км

Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок

Российские саблистки Егорян, Позднякова и Большакова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию