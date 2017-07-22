Власенко считает, что в России синхронное плавание сохранит свое название

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Решение о переименовании синхронного плавания на артистическое было принято в субботу на конгрессе FINA в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

«Думаю, что в России мы сохраним название. К примеру, в мире художественную гимнастику тоже называют не так, как у нас, — rhythmic gymnastics», — сказал Власенко.

Такого же мнения придерживается и вице-президент федерации, четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина.