Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30462835/
22 июля 2017, 12:13 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Данченко: Синхронное плавание со сменой названия станет другим видом спорта

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переименование синхронного плавания в артистическое неуместно, фактически оно приводит к созданию нового вида спорта. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по синхронному плаванию (дуэты, соло) Татьяна Данченко.

По словам Татьяны Данченко артистичность оценивается в выступлениях но главное в данном виде спорта — синхронность. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение о переименовании синхронного плавания на артистическое было принято в субботу на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

«Синхронное плавание и в Африке синхронное плавание. У нас основной критерий — синхронность, будь то дуэты или группы. А в соло чем не устраивает синхронность с музыкой? Я не понимаю, как можно взять и изменить название, тогда это будет другой вид спорта», — сказала Данченко.

«Артистичность у нас оценивается, но главное — синхронность», — добавила она.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическое

Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическое

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отрицательно относится к решению конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовать синхронное плавание в артистическое. Об этом она рассказала ТАСС в телефонной беседе из Будапешта, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.
Еще 7 новостей  Все новости

Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок

Российские саблистки Егорян, Позднякова и Большакова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию

Россиянин Широбоков выиграл чемпионат Европы среди юниоров в ходьбе на 10 км

Глава Европейской стрелковой конфедерации Лисин переизбран на новый срок

Российские саблистки Егорян, Позднякова и Большакова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованию