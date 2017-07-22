Данченко: Синхронное плавание со сменой названия станет другим видом спорта

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение о переименовании синхронного плавания на артистическое было принято в субботу на конгрессе Международной федерации плавания (FINA) в Будапеште. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

«Синхронное плавание и в Африке синхронное плавание. У нас основной критерий — синхронность, будь то дуэты или группы. А в соло чем не устраивает синхронность с музыкой? Я не понимаю, как можно взять и изменить название, тогда это будет другой вид спорта», — сказала Данченко.

«Артистичность у нас оценивается, но главное — синхронность», — добавила она.