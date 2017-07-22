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22 июля 2017, 11:40 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическое

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отрицательно относится к решению конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовать синхронное плавание в артистическое. Об этом она рассказала ТАСС в телефонной беседе из Будапешта, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию недоумевает кого могло не устроить прежнее название этого вида спорта. Увеличить
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Решение о переименовании было принято ранее в субботу на конгрессе FINA. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

«Мы отрицательно относимся к принятому решению, — рассказала Покровская. — Нас вполне устраивало прежнее название, ведь это прежде всего синхронное плавание. Не знаю, что это за каприз, кому и чем претило прежнее название. Впрочем, сути нашего вида спорта это не изменит».

Идею переименования синхронного плавания, в котором российские спортсмены в последние годы практически никогда не уступают первое место, выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в целях продвижения этого вида спорта.

Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. До Олимпиады-1992 в Барселоне соревнования по синхронному плаванию состояли из одиночного (соло) и парного разрядов. Сейчас на Играх медали разыгрываются в дуэтах и группах.
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Данченко: Синхронное плавание со сменой названия станет другим видом спорта

Данченко: Синхронное плавание со сменой названия станет другим видом спорта

БУДАПЕШТ, 22 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переименование синхронного плавания в артистическое неуместно, фактически оно приводит к созданию нового вида спорта. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по синхронному плаванию (дуэты, соло) Татьяна Данченко.
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