Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическое

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение о переименовании было принято ранее в субботу на конгрессе FINA. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию организации.

«Мы отрицательно относимся к принятому решению, — рассказала Покровская. — Нас вполне устраивало прежнее название, ведь это прежде всего синхронное плавание. Не знаю, что это за каприз, кому и чем претило прежнее название. Впрочем, сути нашего вида спорта это не изменит».

Идею переименования синхронного плавания, в котором российские спортсмены в последние годы практически никогда не уступают первое место, выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в целях продвижения этого вида спорта.