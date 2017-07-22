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22 июля 2017, 11:24 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Синхронное плавание переименовано в артистическое

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Синхронное плавание решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовано в артистическое. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.

<em>БУДАПЕШТ 22 июля. /ТАСС/.</em> Синхронное плавание решением конгресса Международной федерации плавания (<span class=error>FINA</span>) переименовано в артистическое. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта. Увеличить
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Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA.

Идею переименования синхронного плавания, в котором российские спортсмены в последние годы практически никогда не уступают первое место, выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в целях продвижения этого вида спорта.

Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. До Олимпийских игр в Барселоне 1992 года программа соревнований по синхронному плаванию состояла из одиночного разряда (соло) и парного разряда. Сейчас на Играх медали разыгрываются в дуэтах и группах.

На Олимпийских играх в 2000 году в Сиднее, в 2004 году в Афинах, в 2008 году в Пекине, в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро все золотые медали завоевывали российские спортсменки.
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Новости Синхронного плавания

Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическое

Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическое

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отрицательно относится к решению конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовать синхронное плавание в артистическое. Об этом она рассказала ТАСС в телефонной беседе из Будапешта, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта.
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