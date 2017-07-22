Синхронное плавание переименовано в артистическое
БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Синхронное плавание решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовано в артистическое. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.
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Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA.
Идею переименования синхронного плавания, в котором российские спортсмены в последние годы практически никогда не уступают первое место, выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в целях продвижения этого вида спорта.
Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в
На Олимпийских играх в 2000 году в Сиднее, в 2004 году в Афинах, в 2008 году в Пекине, в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в
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