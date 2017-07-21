Татьяна Данченко: Никому из спортсменок не пожелала бы тренерской судьбы

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Тренер сборной России прокомментировала выступление на чемпионате мира наших синхронисток, которые в пятницу завоевали в Будапеште шестой высший титул — в произвольной групповой программе.

Пока в бассейне продолжались соревнования с предсказуемым итогом, мне представилась возможность пообщаться с одной из наиболее выдающихся представительниц тренерской синхронной элиты — Татьяной Данченко.

— У вас нет ощущения, что все, что можно было придумать в синхронном плавании, уже придумано российскими тренерами?

— Я бы сказала, что нет пределов совершенству. Особенно когда речь идет о группе. Там много эффектных элементов, которыми можно потрясти зрителя: каскады, поддержки, перестроения. Чем больше спортсменов в воде, тем шире простор для деятельности. В дуэте возможности более ограничены.

— Во все времена было принято, что солистка и дуэт выступают и в группе тоже. Сейчас функции разделены. Совмещать стало сложнее?

— Все очень индивидуально. Первые четыре года спортсменки работают, как правило, во всех видах программы. Так было у Давыдовой и Ермаковой, затем — у Ищенко и Ромашиной. Сейчас мы решили, что правильнее на некоторое время разделиться. Чтобы мои девочки могли стопроцентно сфокусироваться на работе в дуэте, а группа Татьяны Покровской — на работе в группе. Там ведь много молоденьких спортсменок, для которых этот чемпионат — первый в карьере. Если вводить в состав группы дуэт, это уменьшило бы и время работы, и нагрузку. Соответственно и результат мог бы получиться не столь высоким. Так что тактически Покровская поступила верно.

— Не боитесь, что в олимпийском сезоне, когда в группу начнут рваться все, кто брал паузу после предыдущих Игр, для вашего нынешнего дуэта может просто не найтись места?

— Нет. Для дуэта место в восьмерке найдется всегда, потому что это однозначно усиливает группу, увеличивает шансы на успех. Возможны вариации: одну спортсменку поставить, допустим, в техническую программу, вторую — в короткую, чтобы не перегружать девушек. Если же главный тренер решит, что ей нужны обе спортсменки, значит, они обе в группу и встанут, как стояли в Рио Ищенко и Ромашина.

— На чемпионате мира синхронистки разыгрывают девять комплектов медалей, на Олимпиаде — два. Получается, что олимпийский сезон для вас проще?

— Получается, да, поскольку меньше программ. Но никто не отменял при этом участия в предолимпийском чемпионате Европы, где нужно выступать во всех видах программы.

НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ В СПОРТЕ НЕТ.

— Состязания в синхронных хайлайтах — новом виде, который войдет в программу на следующем мировом первенстве, вам видеть приходилось?

— Только в записи. На коммерческих турнирах этот вид разыгрывается давно.

— И что думаете по этому поводу?

— Пока не знаю, что ответить. Не слишком это все понятно. С другой стороны, когда в программу вводили «комби», все тоже были не в восторге.

— Что именно не понятно?

— Как эта программа будет выглядеть. Поддержка на поддержке? Это сразу создаст множество проблем. Когда долго отрабатываешь поддержку, у спортсменок, задействованных на выталкиваниях, начинают болеть руки, плечи. Очень высока вероятность травм, поскольку любые выбросы травмоопасны в принципе: можно рухнуть с выброса на шеи, на головы тех, кто находится в воде. Такое в тренировках случалось много раз. Мне кажется, программу увеличивают только из тех соображений, что при таком количестве видов одна страна просто не сможет разорваться на тридцать три кусочка. А значит, какие-то виды начнут выигрывать другие страны, не Россия.

— Например Китай?

— Китаянки, кстати, в групповом финале вообще меня не впечатлили. У них в се построено на довольно простых движениях, поэтому так хорошо смотрится со стороны. Поставь им комбинацию такой сложности, как делает Россия, было бы невероятное количество «грязи».

— Если бы вы были тренером не российского, а китайского дуэта, нашли бы пути обыграть Россию? На что стали бы делать ставку?

— В Китае, кстати, переводят, читают и анализируют всю российскую спортивную прессу. И вы хотите, чтобы я сейчас выложила на стол все карты?

— Спрошу иначе: вы считаете такую задачу решаемой?

— Нерешаемых задач в спорте, на мой взгляд, нет в принципе. Главное — захотеть.

НЕТ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ГОСУДАРСТВО ЦЕНИТ ТРЕНЕРСКИЙ ТРУД.

— Что далось вам на этом чемпионате тяжелее всего?

— Подготовка к нему. Мне еще не приходилось за столь короткий промежуток времени готовить новых спортсменок к тому, чтобы выиграть чемпионат мира. Даже при том, что мы брали за основу программы олимпийского сезона. Было очень важно настроить девочек на то, чтобы они понимали, насколько важный и серьезный бой их ждет.

— В каком возрасте у синхронисток начинает пробуждаться понимание, что они не могут проиграть?

— Зависит от ребенка. Есть такие, кто с самого детства знает, зачем пошел в спорт. Такие маленькие взрослые люди. А есть великовозрастные спортсменки, которые толком не понимают, зачем тренируются и что вообще делают в бассейне.

— Глядя на синхронное плавание со стороны, складывается впечатление, что вы и Татьяна Покровская способны сделать чемпионом любую «деревяшку».

— Мне нравится эта формулировка.

— Но ведь вы действительно год за годом выдаете исключительно «золотой» товар.

— Просто очень хорошо налажена селекция и система тренировок. «Деревяшка», как вы сказали, для начала никогда не попадет в сборную команду, даже детскую. А ведь туда стремится попасть вся Россия. Далеко не всем талантливым юниорам находится место в основном составе. Те, кто пробивается, это реально элита синхронного плавания. Что касается системы, скажу без ложной скромности: мы с Покровской знаем, как добиться желаемого результата. Как должна выглядеть та «картинка», которая в итоге будет признана лучшей в мире.

— Что для вас значит количество завоеванных медалей, которое уже достигло на мировых первенствах двадцати пяти?

— Хотелось бы, конечно, чтобы с этим количеством прибавлялось что-то еще. Росла зарплата, увеличивалось количество спонсоров… У тренера олимпийских чемпионов, если вдуматься, даже статуса какого-то нет. Когда спортсмен выигрывает Олимпиаду, он автоматически получает пожизненную стипендию. Но на тренеров это не распространяется. Мне кажется, что это не совсем правильно. Получается, что ты работаешь, прославляешь страну, но нет ощущения, что государство, при всем внимании к спорту, ценит тренерский труд. Да, у нас замечательный президент федерации — Алексей Власенко. Он старается сделать так, чтобы мы почувствовали себя более любимыми, более нужными. Мы это ценим и очень за это признательны. Но Власенко ведь тоже не волшебник.

— Вам свойственно задумываться о том, что когда-то придется передать свое тренерское дело в чужие руки?

— Безусловно, я думаю об этом. Те девочки, которые прошли в синхронном плавании долгий путь и добивались в спорте выдающихся успехов, не хуже меня знают, как должна быть выстроена работа, знают методики. Этих знаний достаточно, чтобы добиться результата хорошего уровня, если посвятить свою жизнь тренерскому делу. Работают же тренерами Джемма Менгуаль, Виржини Дидье? Просто если говорить о результате выдающегося порядка, это не только методика. Но и особенный взгляд, особенный вкус, особенное понимание вида спорта, хореографии, многих других вещей. Кому-то это дано, кому-то — нет.

— Но вы же видите в «сыром» спортсмене задатки чемпиона?

— Вижу ли я такого тренера? Мне кажется, что Ищенко и Ромашина, независимо от того, будут ли работать в паре, или по отдельности, были бы способны не только догнать меня, но и перегнать. Вопрос в том, захотят ли они? Хотелось бы, чтобы захотели. Хотя никому из своих спортсменок я не пожелала бы тренерской судьбы.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.