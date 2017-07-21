Тренер синхронисток Покровская вместо купания приняла на ЧМ «чемпионский душ»

В синхронном плавании принято купать тренера после победы. Тренеру солистки Светланы Колесниченко и дуэта Колесниченко/Александра Пацкевич Татьяне Данченко не удалось избежать этой процедуры. В субботу российские спортсменки победили в произвольной программе в группе. На Покровскую синхронистки просто побрызгали водой из бассейна.

«В этот раз был чемпионский душ, а не купание. Боюсь за свою ногу — бассейн такой, что не зайдешь и не выйдешь», — сказала Покровская журналистам.