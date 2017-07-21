Тренер синхронисток Покровская вместо купания приняла на ЧМ «чемпионский душ»
БУДАПЕШТ, 21 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская избежала процедуры купания после победы команды на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
В синхронном плавании принято купать тренера после победы. Тренеру солистки Светланы Колесниченко и дуэта Колесниченко/Александра Пацкевич Татьяне Данченко не удалось избежать этой процедуры. В субботу российские спортсменки победили в произвольной программе в группе. На Покровскую синхронистки просто побрызгали водой из бассейна.
«В этот раз был чемпионский душ, а не купание. Боюсь за свою ногу — бассейн такой, что не зайдешь и не выйдешь», — сказала Покровская журналистам.
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