Чигирева: Синхронисток РФ не затронет, если кто-то без них выиграет в хайлайтах

Хайлайты войдут в программу чемпионатов мира по водным видам спорта с 2019 года. Данный вид содержит в себе большое количество обязательных акробатических элементов.

«Хайлайты и раньше были на соревнованиях “Трофи” в демо-версии, — сказала Чигирева журналистам. — Для нас это что-то новое, мы обычно сосредоточены на других видах. Психологически нас не затронет, если мы не будем участвовать в хайлайтах и кто-то их выиграет. Но решать все равно будут тренеры. Конечно, готовить к чемпионату мира четвертую групповую программу будет тяжело».

«Уже в следующем году нам предстоит делать новую техническую программу, новую комбинированную и добавить хайлайты в подготовку очень тяжело, ведь заявить можно только один состав», — пояснила она.