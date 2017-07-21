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21 июля 2017, 13:57 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Чигирева: Синхронисток РФ не затронет, если кто-то без них выиграет в хайлайтах

БУДАПЕШТ, 21 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские синхронистки спокойно отнесутся к тому, что в случае их отсутствия в хайлайтах кто-то будет побеждать в этом виде программы на чемпионатах мира, заявила олимпийская чемпионка 2016 года в группе Влада Чигирева.

Хайлайты войдут в программу чемпионатов мира по водным видам спорта с 2019 года. Данный вид содержит в себе большое количество обязательных акробатических элементов.

«Хайлайты и раньше были на соревнованиях “Трофи” в демо-версии, — сказала Чигирева журналистам. — Для нас это что-то новое, мы обычно сосредоточены на других видах. Психологически нас не затронет, если мы не будем участвовать в хайлайтах и кто-то их выиграет. Но решать все равно будут тренеры. Конечно, готовить к чемпионату мира четвертую групповую программу будет тяжело».

«Уже в следующем году нам предстоит делать новую техническую программу, новую комбинированную и добавить хайлайты в подготовку очень тяжело, ведь заявить можно только один состав», — пояснила она.
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