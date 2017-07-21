Чигирева: Синхронисток РФ не затронет, если кто-то без них выиграет в хайлайтах
БУДАПЕШТ, 21 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские синхронистки спокойно отнесутся к тому, что в случае их отсутствия в хайлайтах кто-то будет побеждать в этом виде программы на чемпионатах мира, заявила олимпийская чемпионка 2016 года в группе Влада Чигирева.
Хайлайты войдут в программу чемпионатов мира по водным видам спорта с 2019 года. Данный вид содержит в себе большое количество обязательных акробатических элементов.
«Хайлайты и раньше были на соревнованиях “Трофи” в
«Уже в следующем году нам предстоит делать новую техническую программу, новую комбинированную и добавить хайлайты в подготовку очень тяжело, ведь заявить можно только один состав», — пояснила она.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter