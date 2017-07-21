Российские синхронистки победили в произвольной программе на чемпионате мира
В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.
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Российские синхронистки Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина завоевали золото в произвольной программе групп с результатом 97,3000 балла. Вторыми стали китаянки (95,2333), третьими — украинки (93,9333).
Ранее российские синхронистки победили в технической программе групп.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.
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