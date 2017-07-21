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21 июля 2017, 13:38 | Водные: Синхронное плавание | Чемпионат.com

Российские синхронистки победили в произвольной программе на чемпионате мира

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Российские синхронистки Влада Чигирева (на фото) Мария Шурочкина Дарья и Анастасия Баяндины Марина Голядкина Дарина Валитова Полина Комар Вероника Калинина завоевали золото в произвольной программе групп с результатом 973000 балла. Увеличить
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Российские синхронистки Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар, Вероника Калинина завоевали золото в произвольной программе групп с результатом 97,3000 балла. Вторыми стали китаянки (95,2333), третьими — украинки (93,9333).

Ранее российские синхронистки победили в технической программе групп.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.
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Чигирева: Синхронисток РФ не затронет, если кто-то без них выиграет в хайлайтах

БУДАПЕШТ, 21 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские синхронистки спокойно отнесутся к тому, что в случае их отсутствия в хайлайтах кто-то будет побеждать в этом виде программы на чемпионатах мира, заявила олимпийская чемпионка 2016 года в группе Влада Чигирева.
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