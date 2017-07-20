Синхронистки РФ Пацкевич/Колесниченко победили в произвольной программе дуэтов на ЧМ

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В четверг Пацкевич и Колесниченко с программой «Русалки» набрали 97,0000 балла. Второе место заняли китаянки Цзян Тинтин/Цзян Вэньвэнь (95,3000 балла), третье — украинки Анна Волошина/Елизавета Яхно (93,2667).

Ранее Колесниченко и Пацкевич победили в технической программе в соревнованиях дуэтов в Будапеште. Кроме того, Колесниченко завоевала две золотые медали как солистка — в произвольной и технической программах.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.