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20 июля 2017, 14:49 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Синхронистки РФ Пацкевич/Колесниченко победили в произвольной программе дуэтов на ЧМ

БУДАПЕШТ, 20 июл — Р-Спорт. Россиянки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич завоевали золото в произвольной программе дуэтов на соревнованиях по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Синхронистки РФ Пацкевич/Колесниченко победили в произвольной программе дуэтов на ЧМ - Фото Увеличить
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В четверг Пацкевич и Колесниченко с программой «Русалки» набрали 97,0000 балла. Второе место заняли китаянки Цзян Тинтин/Цзян Вэньвэнь (95,3000 балла), третье — украинки Анна Волошина/Елизавета Яхно (93,2667).

Ранее Колесниченко и Пацкевич победили в технической программе в соревнованиях дуэтов в Будапеште. Кроме того, Колесниченко завоевала две золотые медали как солистка — в произвольной и технической программах.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки с первого места квалифицировались в финал чемпионата мира в произвольной программе групп. Мировое первенство по водным видам спорта проходит в Будапеште.
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