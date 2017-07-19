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19 июля 2017, 22:47 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Российские синхронистки вышли в финал ЧМ в произвольной программе групп

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки с первого места квалифицировались в финал чемпионата мира в произвольной программе групп. Мировое первенство по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Российская команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой набрала 96,8000 балла. Вторыми стали китаянки (94,3667), третьими — украинки (92,9000).

Финал в этом виде программы пройдет 21 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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