Российские синхронистки вышли в финал ЧМ в произвольной программе групп

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ по синхронному плаванию с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в технической программе в групповых соревнованиях, отметив безукоризненность выступления спортсменок.