Российские синхронистки вышли в финал ЧМ в произвольной программе групп
БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки с первого места квалифицировались в финал чемпионата мира в произвольной программе групп. Мировое первенство по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Российская команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой набрала 96,8000 балла. Вторыми стали китаянки (94,3667), третьими — украинки (92,9000).
Финал в этом виде программы пройдет 21 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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