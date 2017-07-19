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https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30437380/
19 июля 2017, 20:50 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Путин назвал безукоризненным выступление сборной РФ по синхронному плаванию на ЧМ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ по синхронному плаванию с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в технической программе в групповых соревнованиях, отметив безукоризненность выступления спортсменок.

Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> поздравил сборную РФ по синхронному плаванию с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в технической программе в групповых соревнованиях отметив безукоризненность выступления спортсменок. Увеличить
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«На этом ответственном мировом первенстве по водным видам спорта в Будапеште вы в очередной раз ярко и убедительно подтвердили лидирующие позиции отечественной школы синхронного плавания, продемонстрировали командное единство и огромную волю к победе, на высоком профессиональном, эмоциональном уровне безукоризненно выполнили свою техническую программу», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Россиянки Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар и Вероника Калинина с программой «Ритмы города» во вторник набрали 96,0109 балла. Вторыми стали китаянки (94,2165), третьими — японки (93,1590).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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