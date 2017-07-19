Путин назвал безукоризненным выступление сборной РФ по синхронному плаванию на ЧМ
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сборную РФ по синхронному плаванию с победой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в технической программе в групповых соревнованиях, отметив безукоризненность выступления спортсменок.
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«На этом ответственном мировом первенстве по водным видам спорта в Будапеште вы в очередной раз ярко и убедительно подтвердили лидирующие позиции отечественной школы синхронного плавания, продемонстрировали командное единство и огромную волю к победе, на высоком профессиональном, эмоциональном уровне безукоризненно выполнили свою техническую программу», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Россиянки Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар и Вероника Калинина с программой «Ритмы города» во вторник набрали 96,0109 балла. Вторыми стали китаянки (94,2165), третьими — японки (93,1590).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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