Путин назвал безукоризненным выступление сборной РФ по синхронному плаванию на ЧМ

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«На этом ответственном мировом первенстве по водным видам спорта в Будапеште вы в очередной раз ярко и убедительно подтвердили лидирующие позиции отечественной школы синхронного плавания, продемонстрировали командное единство и огромную волю к победе, на высоком профессиональном, эмоциональном уровне безукоризненно выполнили свою техническую программу», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Россиянки Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Дарья и Анастасия Баяндины, Марина Голядкина, Дарина Валитова, Полина Комар и Вероника Калинина с программой «Ритмы города» во вторник набрали 96,0109 балла. Вторыми стали китаянки (94,2165), третьими — японки (93,1590).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.