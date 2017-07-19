«В обморок не падаю. Ем макароны на ночь». Колесниченко в образе амазонки
Четвертое золото сборной России в синхронном плавании завоевала Светлана Колесниченко, снова победив в сольной программе.
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ТРИ СОЛИСТКИ
У меня спросили: «Сколько вы еще будете писать о синхронном плавании?».
Ответ: «Столько, пока они будут брать золото».
И они снова берут! Теперь Светлана Колесниченко завоевала высшую награду и в произвольной программе соло, приняв эстафету от Светланы Ромашиной, которая в свою очередь заменила Наталью Ищенко.
Причем все солистки были разные!
«Света победила в технической программе, но в этом аспекте она хороша, — говорит пятикратная олимпийская чемпионка Ромашина, которая теперь работает помощником тренера Татьяны Данченко и готовит к выступлениям свою подругу Колесниченко, с которой еще плавала в дуэтах. — В произвольной программе на чемпионате мира она еще не выступала. Но было важно выйти на старт и попробовать себя. Посмотреть, что скажут на это судьи.
Получилось интересно. Если вспомнить трех последних солисток, то мы все абсолютно разные! Наташа — лиричная и воздушная. Я — взрывная и озорная. А вот у Светы два разных образа. Она выступала как классик в технической программе, но теперь предстала как боевая амазонка.
БЫЛА ИНТРИГА
Вообще после Колесниченко на старт еще две девушки, включая Ону Карбонель. Мы позвали тренеров в
Неужели тут есть интрига?
Вообще Карбонель показала очень красивую программу на французскую песню Эдит Пиаф. Ее итоговый отрыв составил один балл с небольшим. Это не пропасть.
«Да, у испанки хорошая композиция, не могу ничего сказать, — согласилась Ромашина. — Но в прошлые годы она была сильнее. Программы были интереснее, в техническом и физическом плане она была лучше подготовлена. Может, судьи также решили.
Была интрига. Но Татьяна Данченко все просчитала заранее, что разрыв в два балла, который мы видели в полуфинале, отыграть в финале невозможно.
БОЕВАЯ АМАЗОНКА
С этим согласилась и Колесниченко: «Я довольна своим результатом. Выступила лучше, чем в полуфинале. Считаю, что соло получилось великолепным. Спасибо Наталье Ищенко, которая ставила мне эту программу. Видна рука мастера».
— Что самое сложное, когда вы выступаете и утром, и днем. Восемь стартов за семь дней. В обморок не падаете?
— Нет, все хорошо — ем макароны на ночь, чтобы силы были. Просыпаюсь как новенькая. Здоровый детский сон.
— О чем ваша программа?
— Об амазонке — девушке, которая борется за свою территорию. Никому не дает ее захватить. Это моя земля. Смотрела видео, как себя ведет амазонка…
— Как стреляет из лука.
— Я раньше не стреляла никогда. И мой лук, сложенный из рук, держался непонятно как. Но это мы наработали.
…В конце беседы я подошел к Данченко и показал на итальянку, которой ставила программу ее ученица — Анастасия Ермакова. Напомню, Ермакова так отлично поработала с итальянцами в
— А здесь видна рука мастера?
— Вит видите, как бывает, — вздохнула Данченко. — Уехал наш тренер за границу, и там пошли результаты. Так что берегите нас!
…Золотые слова.
СТАТИСТИКА.
Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа.
1. Колесниченко (РОССИЯ) — 96,1333. 2. Карбонель (Испания) — 95,0333. 3. Волошина (Украина) — 93,3000.
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