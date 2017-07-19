Быть солисткой — крест. Тяжелый. Ответственный. Не всегда посильный. Во всяком случае даже в самые успешные для себя годы от этой роли упорно открещивались как Анастасия Давыдова, так и Анастасия Ермакова. Ася и Настя, как называли их в команде. Первая выступала в соло всего однажды — на чемпионате Европы в Берлине в 2002-м. Стала второй, проиграв легендарной француженке Виржини Дидье. Вторая через год, на чемпионате мира в Барселоне, уступила все той же Дидье. На этом сольные экзерсисы были свернуты — за бесперспективностью: даже честолюбивые до мозга костей российские тренеры понимали: бороться с Виржини не по силам не только их подопечным — вообще никому.

Это признание имело и другой подтекст: сама Дидье долгое время была на вторых ролях. Сначала — за Ольгой Седаковой, потом за Ольгой Брусникиной. Она как могла тянула собственную карьеру, с нетерпением ожидая, когда же Брусникина завершит карьеру, и таки дождалась — в Барселоне. Затем стала чемпионкой еще раз — в Монреале в 2005-м, опередив солистку, которой впоследствии предстояло стать наиболее титулованной синхронисткой мира — Наталью Ищенко.

Надо ли усмотреть мистическую связь в том, что произвольную программу придумала для Колесниченко именно она? После того, как свое выступление закончила испанка Она Карбонель, и чемпионство Колесниченко подтверждено официальными цифрами на табло, Татьяна Данченко сказала:

— На то, чтобы стать солисткой, спортсменке однозначно требуется большое мужество и сумасшедшая смелость. Не так просто взвалить на себя ответственность за страну, за свою школу, за своего тренера. Света же не просто не боялась, она очень жаждала этого. Я пыталась говорить ей, что быть солисткой — это помимо всего прочего колоссальная нагрузка. Это опасно, тем более что уже был не самый радостный опыт, когда Колесниченко долго болела, долго не могла адаптироваться. Мы думали даже о том, чтобы выступать на чемпионате мира не в полном объеме, а частично. Сделать в соло только техническую программу, например. Света тогда даже заплакала, убеждая меня в том, что она справится. И я поняла, что для нее это очень важно. Что она хочет и готова биться.

НЕ МОЖЕШЬ — ОТОЙДИ.

Колесниченко конечно же повезло, но лишь отчасти: в сольном мирке синхронного плавания сейчас нет солисток яркости Дидье или Геммы Менгуаль. Даже Карбонель, дважды завоевавшая в Будапеште серебро, была в испанской сборной всегда на вторых ролях. На ее стороне был, тем не менее, долгий опыт работы в дуэте и группе: первое выступление Оны в составе сборной Испании датируется 2007-м. В соло Карбонель дебютировала в 2013-м, а всего через два года, по словам Данченко, стала более чем опасной соперницей. А ведь тогда в соло выступала не Колесниченко, а куда более раскрученная и признанная судьями Светлана Ромашина.

— За полгода в таком виде, как соло, невозможно достичь совершенства, — заметила Данченко, признавая тем самым, что чемпионка, уже успевшая завоевать в Будапеште три золотые медали, пока еще «полуфабрикат». — Но могу сказать, что у Светы, помимо безупречной техники и характера, огромный сольный потенциал. Она сейчас как полураскрывшийся бутон. Моя задача — помочь ему раскрыться.

— Насколько полно возможности Колесниченко проявились в тех программах, с которыми она победила в Будапеште?

— Считаю, мы попали в «десятку» с обеими постановками. Моя идея заключалась как раз в том, чтобы найти для произвольной программы какой-то воинственный образ. Чтобы Колесниченко вышла, прыгнула в воду и отвоевала себе место под солнцем в этом мире. Получилось ведь, правда?

— Знаю, что вы, как и главный тренер российской сборной Татьяна Покровская, очень болезненно отреагировали на то, что ваши элементы и музыку вовсю заимствуют китайские синхронистки. К чему переживать на эту тему, если вы продолжаете побеждать?

— Я считаю так: если соперник претендует на первое место наравне с нами, он должен придумать что-то свое. Если же придумать новое он не в состоянии, не нужно претендовать на звание чемпиона.

КИТАЙСКИЕ РУКИ, РУССКИЕ ХВОСТЫ.

Тему продолжила пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

— Для нас, наверное, не было бы столь принципиально видеть целые связки наших элементов у китаянок, если бы они постоянно не говорили о том, что борются с нами. И получается, что борются нашим же оружием. Мы постоянно что-то придумываем для того, чтобы прогрессировать и идти дальше, а соперники подбирают за нами каждую удачную находку и кричат на каждом углу о том, что не понимают: почему они — вторые. Когда творческим плагиатом занимается слабая команда, это объяснимо и в какой-то степени даже приятно. Но чемпионский уровень — другое дело. Я вполне допускаю, что заимствования не всегда замечают судьи, поскольку бригады постоянно меняются, и не факт, что человек, судивший Олимпиаду, окажется на линии на чемпионате мира. Но мы-то видим свои элементы сразу. У тех же «Русалок», с которыми мы с Наташей Ищенко выступали на Олимпийских играх, позаимствовала просто часть программы. Как мы шутим, руки китайские, а «хвосты» русские.

— Разговаривая об этом с Ромашиной, вы упомянули, что здесь не обошлось без Аны Таррес.

— Ана сейчас работает с китайской сборной, не думаю, что она изменяет себе в принципах. Заимствование — ее почерк. Более того, она никогда не видела в этом ничего предосудительного. Однажды испанки привезли на чемпионат Европы сюда же в Будапешт дуэт, первая длинная связка которая полностью копировала «Ван Хельсинга» Давыдовой и Ермаковой. К Таррес тогда даже одна из наших спортсменок подошла и спросила: «Вы что творите?» Ана извинилась, мол, совершенно не хотела нас обидеть, и призналась, что ставит своим спортсменкам для выступления на национальных чемпионатах исключительно наши программы. Сказала, что была уверена: Россия привезет в Будапешт новую постановку, а Испании, как обычно, все сойдет с рук.

Интересно, что на чемпионате Европы в Будапеште, который упомянула Данченко, разборки между Россией (в лице Покровской) и Испанией (в лице Таррес) дошли до того, что представители Международной федерации плавания были вынуждены прервать совместную пресс-конференцию и чуть ли не насильно вывести обеих женщин из зала. Потом страсти поутихли, Покровская даже политкорректно заметила, что ее испанская коллега очень внимательно отсматривает все лучшее, что есть в синхронном плавании, а затем анализирует увиденное, и (цитата) «создает некий комплексный и, как правило, очень интересный продукт».

Ну, а нам предстоит увидеть в четверг две вариации на тему знаменитых олимпийских «Русалок». Сначала китайскую копию, затем — российский оригинал.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.