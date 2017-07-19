Ищенко было комфортно работать с синхронисткой Колесниченко над программой «Амазонка»

Колесниченко с произвольной программой «Амазонка» завоевала золото в соревнованиях солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Над образом, над музыкой первоначальной работой занималась я. У нас на все это была одна неделя перед моим отъездом в Калининград. Я взялась за эту работу, потому что это был новый и интересный опыт для меня. За образ амазонки проголосовали все, Свете он очень подходит. Она замечательный человек, с ней было очень легко работать. Мы сделали первоначальный вариант, задали направление, а дальше всю основную работу сделала Татьяна Евгеньевна Данченко. Программа просмотрелась замечательно, до мурашек. Свете и Татьяне Евгеньевне огромное спасибо и огромные поздравления», — сказала Ищенко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».