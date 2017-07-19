Ищенко было комфортно работать с синхронисткой Колесниченко над программой «Амазонка»
БУДАПЕШТ, 19 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Наталья Ищенко заявила, что ей было очень комфортно работать над постановкой произвольной программы с солисткой сборной России Светланой Колесниченко.
Колесниченко с произвольной программой «Амазонка» завоевала золото в соревнованиях солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
«Над образом, над музыкой первоначальной работой занималась я. У нас на все это была одна неделя перед моим отъездом в Калининград. Я взялась за эту работу, потому что это был новый и интересный опыт для меня. За образ амазонки проголосовали все, Свете он очень подходит. Она замечательный человек, с ней было очень легко работать. Мы сделали первоначальный вариант, задали направление, а дальше всю основную работу сделала Татьяна Евгеньевна Данченко. Программа просмотрелась замечательно, до мурашек. Свете и Татьяне Евгеньевне огромное спасибо и огромные поздравления», — сказала Ищенко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
В среду Колесниченко набрала 96,1333 балла в произвольной программе, второй стала испанка Она Карбонель (95,0333). «Абсолютно нормальный отрыв, все судьи поставили Свету на первое место. Может быть, мы
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