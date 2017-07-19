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19 июля 2017, 15:14 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Ищенко было комфортно работать с синхронисткой Колесниченко над программой «Амазонка»

БУДАПЕШТ, 19 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Наталья Ищенко заявила, что ей было очень комфортно работать над постановкой произвольной программы с солисткой сборной России Светланой Колесниченко.

Колесниченко с произвольной программой «Амазонка» завоевала золото в соревнованиях солисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Над образом, над музыкой первоначальной работой занималась я. У нас на все это была одна неделя перед моим отъездом в Калининград. Я взялась за эту работу, потому что это был новый и интересный опыт для меня. За образ амазонки проголосовали все, Свете он очень подходит. Она замечательный человек, с ней было очень легко работать. Мы сделали первоначальный вариант, задали направление, а дальше всю основную работу сделала Татьяна Евгеньевна Данченко. Программа просмотрелась замечательно, до мурашек. Свете и Татьяне Евгеньевне огромное спасибо и огромные поздравления», — сказала Ищенко по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

В среду Колесниченко набрала 96,1333 балла в произвольной программе, второй стала испанка Она Карбонель (95,0333). «Абсолютно нормальный отрыв, все судьи поставили Свету на первое место. Может быть, мы кого-то разбаловали своими большими отрывами, но Света была лучше, ярче, техничнее, и это все оценили», — добавила Ищенко.
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Колесниченко: Поздравление Путина придало синхронисткам сил на чемпионате мира

Колесниченко: Поздравление Путина придало синхронисткам сил на чемпионате мира

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Поздравительная телеграмма президента РФ Владимира Путина в адрес российских синхронисток, которые выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, придала им сил и уверенности в своих силах. Об этом журналистам сообщила Светлана Колесниченко, одержавшая в среду победу в произвольной программе солисток.
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