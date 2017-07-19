Колесниченко: Поздравление Путина придало синхронисткам сил на чемпионате мира

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Колесниченко завоевала золото с результатом 96,1333 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонель (95,0333). Украинка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль (93,3000). Ранее президент поздравил Колесниченко и Александру Пацкевич с победой в технической программе в дуэтах и Колесниченко — с золотом в технической программе солисток.

«Эту программу мне ставила Наталья Ищенко (пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании), которой я безмерно благодарна, видна рука мастера, — сказала Колесниченко. — Еще хотела бы поблагодарить Владимира Владимировича Путина за его поздравительную телеграмму. Его поздравление нас подстегнуло, придало нам еще больше сил и уверенности в своих силах. Отрадно, что президент успевает обратить внимание и на нас», — сказала Колесниченко.

Колесниченко в Будапеште завоевала три золотые медали, став 12-кратной чемпионкой мира.

«Я довольна своим выступлением и своими оценками, — отметила она. — Первая прима чемпионата? Не люблю, когда на нас вешают такие ярлыки, это просто наша работа, все идет как надо. Завтра у меня заключительное выступление здесь, мой марафон подходит к концу».

Для сборной России это золото стало пятым на турнире. В общем зачете у национальной команды России теперь девять медалей (пять золотых, три серебряные и одна бронзовая).