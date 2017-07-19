Ромашина: Синхронистка Колесниченко успешно создала два разных образа на ЧМ

Колесниченко в сольных программах завоевала два золота на чемпионате мира в Венгрии — в технической (на «Песню Сольвейг») и произвольной («Амазонка»).

«Света сделала свою программу хорошо, лучше, ярче, чем в квалификации. Если вспоминать трех последних солисток, то мы все очень разные. Наташа Ищенко — лиричная, воздушная, я — более взрывная, озорная. А у Светы два разных образа. Она предстала в Будапеште в образе лирика-классика и в таком взрывном соло как сегодня», — сказала Ромашина журналистам.

Колесниченко набрала 96,1333 в произвольной программе, второй стала испанка Она Карбонель (95,0333). «Особой интриги не было, мы просчитали заранее, что на два балла лучше Она не сможет сделать свою программу в финале», — добавила Ромашина.