Ромашина: Синхронистка Колесниченко успешно создала два разных образа на ЧМ
БУДАПЕШТ, 19 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште успешно проявила себя как разносторонняя солистка, заявила помощник тренера, пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.
Колесниченко в сольных программах завоевала два золота на чемпионате мира в Венгрии — в технической (на «Песню Сольвейг») и произвольной («Амазонка»).
«Света сделала свою программу хорошо, лучше, ярче, чем в квалификации. Если вспоминать трех последних солисток, то мы все очень разные. Наташа Ищенко — лиричная, воздушная, я — более взрывная, озорная. А у Светы два разных образа. Она предстала в Будапеште в образе
Колесниченко набрала 96,1333 в произвольной программе, второй стала испанка Она Карбонель (95,0333). «Особой интриги не было, мы просчитали заранее, что на два балла лучше Она не сможет сделать свою программу в финале», — добавила Ромашина.
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