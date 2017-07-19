Колесниченко заявила, что не чувствует себя примой синхронного плавания на ЧМ-2017

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Колесниченко завоевала уже три золотые медали в Будапеште: в соло в технической и произвольной программах и в дуэте с Александрой Пацкевич в технической программе.

«Прима — это слишком громкое слово, я не люблю таких громких слов, мы просто будем стараться работать дальше и добиваться высоких результатов, — сказала Колесниченко журналистам, отвечая на вопрос, чувствует ли она себя примой синхронного плавания на этом чемпионате мира. — Эту программу ставила мне Наталья Ищенко, спасибо ей за это большое. Сегодня я выполнила ее лучше, чем в полуфинале, чему очень рада.

В среду Колесниченко победила с произвольной программой «Амазонка».