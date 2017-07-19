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19 июля 2017, 14:15 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Колесниченко заявила, что не чувствует себя примой синхронного плавания на ЧМ-2017

БУДАПЕШТ, 19 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Светлана Колесниченко заявила, что не любит громких слов и не чувствует себя примой синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года, который проходит в Будапеште.

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Светлана Колесниченко заявила что не любит громких слов и не чувствует себя примой синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 года который проходит в Будапеште. Увеличить
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Колесниченко завоевала уже три золотые медали в Будапеште: в соло в технической и произвольной программах и в дуэте с Александрой Пацкевич в технической программе.

«Прима — это слишком громкое слово, я не люблю таких громких слов, мы просто будем стараться работать дальше и добиваться высоких результатов, — сказала Колесниченко журналистам, отвечая на вопрос, чувствует ли она себя примой синхронного плавания на этом чемпионате мира. — Эту программу ставила мне Наталья Ищенко, спасибо ей за это большое. Сегодня я выполнила ее лучше, чем в полуфинале, чему очень рада.

В среду Колесниченко победила с произвольной программой «Амазонка».
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БУДАПЕШТ, 19 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште успешно проявила себя как разносторонняя солистка, заявила помощник тренера, пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.
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