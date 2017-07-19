Тренер: Программа с любовными мотивами не настроила бы Колесниченко на победу на ЧМ

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Колесниченко в среду завоевала золото в произвольной программе солисток на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Спортсменка показала результат 96,1333 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонель (95,0333). Украинка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль (93,3000).

«Я такой человек, что пока своими глазами не увижу результат, буду переживать, — сказала Данченко. — Я была уверена, что самая большая конкуренция у нас будет именно в “длинном” соло. Поэтому именно то, что Наталья Ищенко выбрала ей такой образ, за который мы обеими руками проголосовали “за”, помогло ей сегодня отвоевать золото на чемпионате мира».

«Если бы это было что что-нибудь про любовь, какие- нибудь “розовые сопли”, то, думаю, настрой был бы не тем, не для этого чемпионата мира», — добавила она.

Программа Колесниченко, которая стала 12-кратной чемпионкой мира, поставлена на музыку, в которой присутствуют индейские мотивы.

Для сборной России это золото стало пятым на турнире. В общем зачете у национальной команды России теперь девять медалей, включая пять золотых, три серебряные и одну бронзовую награды.

Чемпионат мира завершится 30 июля.