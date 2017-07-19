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19 июля 2017, 13:58 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Тренер: Программа с любовными мотивами не настроила бы Колесниченко на победу на ЧМ

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Произвольная программа с любовными мотивами не смогла бы настроить российскую синхронистку Светлану Колесниченко на победу на чемпионате мира. Об этом ТАСС заявила тренер спортсменки Татьяна Данченко.

Программа российской синхронистки была поставлена на музыку в которой присутствуют индейские мотивы. Увеличить
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Колесниченко в среду завоевала золото в произвольной программе солисток на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Будапеште. Спортсменка показала результат 96,1333 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонель (95,0333). Украинка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль (93,3000).

«Я такой человек, что пока своими глазами не увижу результат, буду переживать, — сказала Данченко. — Я была уверена, что самая большая конкуренция у нас будет именно в “длинном” соло. Поэтому именно то, что Наталья Ищенко выбрала ей такой образ, за который мы обеими руками проголосовали “за”, помогло ей сегодня отвоевать золото на чемпионате мира».

«Если бы это было что что-нибудь про любовь, какие- нибудь “розовые сопли”, то, думаю, настрой был бы не тем, не для этого чемпионата мира», — добавила она.

Программа Колесниченко, которая стала 12-кратной чемпионкой мира, поставлена на музыку, в которой присутствуют индейские мотивы.

Для сборной России это золото стало пятым на турнире. В общем зачете у национальной команды России теперь девять медалей, включая пять золотых, три серебряные и одну бронзовую награды.

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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Ромашина: Синхронистка Колесниченко успешно создала два разных образа на ЧМ

БУДАПЕШТ, 19 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште успешно проявила себя как разносторонняя солистка, заявила помощник тренера, пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.
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