Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30432486/
19 июля 2017, 13:35 | Водные: Синхронное плавание | РБК-Спорт

Россия завоевала пятое золото на чемпионате мира по водным видам спорта

Синхронистка Светлана Колесниченко принесла России пятую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Синхронистка Светлана Колесниченко с медалью чемпионата мира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Финал соревнований в произвольной сольной программе у синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завершился победой Светланы Колесниченко, получившей от судей 96,1333 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонелл (95,0333), бронзу завоевала Анна Волошина из Украины (93,3000).

Колесниченко стала 12-кратной чемпионкой мира. Ранее на соревнованиях в Шанхае в 2011 году, в Барселоне в 2013-м и в Казани в 2015-м она завоевала по три золотые медали. На нынешнем чемпионате мира россиянка дебютировала в соло, победив и в технической программе, и в произвольной. Также в Будапеште Колесниченко выиграла золото в технической программе дуэтов вместе с Александрой Пацкевич.

Для сборной России эта победа стала пятой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Ранее Колесниченко выиграла в технической программе солисток и в технической программе дуэтов с Пацкевич. Также сборная России завоевала золото в технической программе командных соревнований, а Евгений Кузнецов и Илья Захаров победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

По количеству золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта сборная России догнала китайцев, которые все свои победы одержали в прыжках в воду (по 5). При этом в командном зачете россияне занимают второе место за счет меньшего числа серебряных наград (3 против 4). На третьей позиции — Франция, завоевавшая три золотые медали (две в плавании на открытой воде и одну в прыжках в воду).

Медальная программа среды началась на чемпионате мира заплывом на 5 км в открытой воде у женщин. Победу одержала американка Эшли Твичелл. Второй стала Орели Мюллер из Франции, третьей — бразильянка Ана Марсела Кунья. Россиянки Валерия Ермакова и Мария Новикова заняли 14-е и 35-е места соответственно.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Колесниченко завоевала золото в командных соревнованиях. Вместе с ней на Играх выступали Влада Чигирева, Наталья Ищенко, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева. Серебро выиграли китаянки, бронзу — японки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Ромашина: Синхронистка Колесниченко успешно создала два разных образа на ЧМ

БУДАПЕШТ, 19 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште успешно проявила себя как разносторонняя солистка, заявила помощник тренера, пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Российские футболистки впервые выиграли матч на чемпионате Европы

«Зенит» отказался отпустить своего футболиста в «Бордо»

СМИ анонсировали покупку «Миланом» футболиста «Реала» за €70 млн