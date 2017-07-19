Россия завоевала пятое золото на чемпионате мира по водным видам спорта

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Финал соревнований в произвольной сольной программе у синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште завершился победой Светланы Колесниченко, получившей от судей 96,1333 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонелл (95,0333), бронзу завоевала Анна Волошина из Украины (93,3000).

Колесниченко стала 12-кратной чемпионкой мира. Ранее на соревнованиях в Шанхае в 2011 году, в Барселоне в 2013-м и в Казани в 2015-м она завоевала по три золотые медали. На нынешнем чемпионате мира россиянка дебютировала в соло, победив и в технической программе, и в произвольной. Также в Будапеште Колесниченко выиграла золото в технической программе дуэтов вместе с Александрой Пацкевич.

Для сборной России эта победа стала пятой на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Ранее Колесниченко выиграла в технической программе солисток и в технической программе дуэтов с Пацкевич. Также сборная России завоевала золото в технической программе командных соревнований, а Евгений Кузнецов и Илья Захаров победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

По количеству золотых медалей на чемпионате мира по водным видам спорта сборная России догнала китайцев, которые все свои победы одержали в прыжках в воду (по 5). При этом в командном зачете россияне занимают второе место за счет меньшего числа серебряных наград (3 против 4). На третьей позиции — Франция, завоевавшая три золотые медали (две в плавании на открытой воде и одну в прыжках в воду).

Медальная программа среды началась на чемпионате мира заплывом на 5 км в открытой воде у женщин. Победу одержала американка Эшли Твичелл. Второй стала Орели Мюллер из Франции, третьей — бразильянка Ана Марсела Кунья. Россиянки Валерия Ермакова и Мария Новикова заняли 14-е и 35-е места соответственно.