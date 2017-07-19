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19 июля 2017, 13:24 | Водные: Синхронное плавание | Чемпионат.com

Синхронистка Колесниченко выиграла золото ЧМ в произвольной программе

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золотую медаль в произвольной программе в соло. Увеличить
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Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золотую медаль в произвольной программе в соло.

Серебро в активе испанки Оны Карбонель, бронзу завоевала украинка Анна Волошина.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт. Синхронное плавание
Произвольная программа. Соло
1. Светлана Колесниченко (Россия) — 96,1333.
2. Она Карбонель (Испания) — 95,0333.
3. Анна Волошина (Украина) — 93,3000.

Ранее Колесниченко победила в технической программе в соло и в дуэте с Александрой Пацкевич.
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