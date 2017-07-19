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19 июля 2017, 0:37 | Водные: Синхронное плавание | Чемпионат.com

Колесниченко и Пацкевич победили в квалификации произвольной программы на ЧМ

Россиянки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич показали лучший результат в квалификации соревнований дуэтов по синхронному плаванию в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште — 96,6333.

Второе место в предварительных состязаниях заняли синхронистки их Китая Цзян Тинтин и Цзян Венвен, а третьими стали украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно. Медали в данной дисциплине будут разыграны в четверг, 20 июля.

В воскресенье, 16 июля, Светлана и Александра завоевали золотые медали в технической программе.
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Новости Синхронного плавания

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