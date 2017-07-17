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17 июля 2017, 23:34 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Синхронистка Колесниченко вышла в финал ЧМ в произвольной программе солисток

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Российская синхронистка Светлана Колесниченко квалифицировалась в финал чемпионата мира в произвольной программе солисток. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Колесниченко стала первой в квалификации, заработав 95,5000 балла. Второй стала испанка Она Карбонель (94,1667), третьей — украинка Анна Волошина (92,8667).

Финал в этом виде программы состоится 19 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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