«Итальянская мафия» ставит заслон России

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— Какого черта???

Вопль сидящего рядом со мной на трибуне достаточно высокопоставленного чиновника Международной федерации плавания (ФИНА), адресованный невидимому собеседнику на другом конце виртуального телефонного провода, заставил вздрогнуть. Всего за пять минут до этого мы с моим соседом по трибуне наблюдали за тем, как прыгуньи в воду соревнуются на трехметровом трамплине, и дернула же меня нелегкая поинтересоваться: как ФИНА смотрит на то, что в бригаде арбитров, оценивавших в синхронном плавании выступления смешанных дуэтов, дважды оказывался отец свежеиспеченного чемпиона мира Джорджо Минизини?

С точки зрения правил, никакого криминала в этом не было. Это подтвердил мне и собеседник, в раздражении швырнувший трубку сотового телефона на стол.

— Ты слышала, да? Я звонил Чичи. Она сказала, что не видит в случившемся никакой проблемы.

— Чичи, а в официальной жизни — председатель техкома ФИНА по синхронному плаванию Стефания Тудини, итальянка по национальности, объяснила все моему визави крайне жестко: за все время пребывания Минизини-старшего в судейской обойме, к нему не было ни единой претензии. Он считается одним из наиболее профессиональных судей, поэтому в Будапеште сидит на линии практически во всех видах программы, включая предварительные соревнования. Все остальное — лирика, которую она, Чичи, не считает нужным обсуждать. Ча-ао!

СКАНДАЛ НА РОВНОМ МЕСТЕ

Действительно, из семи соревновательных видов, которые успели пройти в Будапеште до вечера понедельника, Роберто Минизини отсудил шесть. Вполне допускаю, кстати, что если бы его не было в бригаде, выставлявшей оценки смешанному дуэту, разница между Италией и Россией вполне могла быть еще больше, причем не в пользу России: ни одна из оценок итальянца не давала оснований утверждать, что собственного сына он судит более лояльно. Тем не менее в послестартовом интервью проигравший российский синхронист Александр Мальцев высказался весьма безапелляционно:

— Один арбитр может многое решить. Он (итальянец. — Прим. «СЭ») судил очень необъективно. Нам ставил низкие оценки, а сыну — высокие. Разве это правильно?

Прошелся Мальцев и по председателю техкома:

— Она — итальянка. Болеет за свой дуэт и сама занимается рассадкой судей.

В процессе обсуждения создавшейся ситуации с уже упомянутым представителем ФИНА, я услышала от него:

— Все-таки, это ненормально, когда в бригаде сидит родственник того, кто ведет борьбу за медали. Между нами говоря, я вполне понимаю журналистов. Будь я на вашем месте, первым бы спросил: «Какого черта?» Собственно, это я и спросил, — ты слышала. Я уже посмотрел оценки, не уловил в них ни капли необъективности, хотя ты знаешь, что за этим видом спорта я очень пристально слежу на протяжении последних двух десятков лет, но сам факт, что сейчас журналисты вовсю обсуждают итальянские мафиозные приемы, бросает тень и на чемпионат, и на синхронное плавание, и на ФИНА в целом. Ну и зачем вообще нужен этот скандал на ровном месте? Я обязательно вынесу этот вопрос на обсуждение техкома. Неужели было трудно просчитать, какую реакцию способно вызвать присутствие Минизини в числе арбитров в финале, где выступает его сын?

НЕПРИЯТНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

Дать свою оценку происходящему я попросила почетного члена Бюро ФИНА Геннадия Алешина, который многие годы отвечал в Международной федерации как раз за синхронное плавание.

— При том, что правила не предусматривают запреты на этот счет, прецедент, конечно же, неприятный, — сказал он. — Это вопрос этики и думаю, российской стороне следовало бы приложить усилия к тому, чтобы внести в правила соответствующий пункт. Иначе неизбежны спекуляции вокруг этой темы. Они могут вообще не иметь никакого отношения к объективности судейства, но так или иначе будут сильно бить по имиджу вида спорта. А это не нужно никому.

За обсуждением итальянских семейных связей на второй план ушла куда более серьезная тема, о которой внутри ФИНА судачат не первый год. О готовности сменить лидера. Глобально. Это тоже не новость: о том, что русские «слишком много выигрывают» говорилось еще пятнадцать с лишним лет назад, когда российская группа чуть было не проиграла чемпионат мира в Барселоне. Просто потом вновь случился качественный рывок — и Россия стала недосягаемой на многие годы вперед.

Сейчас же конкуренция в очередной раз уплотнилась: об этом говорил всего лишь балл преимущества российского дуэта перед китайским, об этом же была история, развернувшаяся сначала в субботу, когда микст-дуэты состязались в предварительной «технике», а затем в микст-финале. Другими словами, вероятность того, что российских синхронисток в ближайшие пару-тройку лет могут подвинуть с насиженных мест, высока, как никогда. И хорошо бы двадцать раз подумать, прежде чем открывать рот и высказываться в адрес судейского корпуса, не имея на то достаточных оснований. Такие вещи всегда выходят боком. Пусть не всегда сразу.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.