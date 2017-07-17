«Итальянская мафия» ставит заслон России
Обсуждение российского поражения в смешанном синхронном дуэте становится все горячее. Председатель техкома ФИНА не видит проблем в том, что выступление итальянского спортсмена оценивал его
отец-арбитр.
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Видимо, что-то случилось...
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— Какого черта???
Вопль сидящего рядом со мной на трибуне достаточно высокопоставленного чиновника Международной федерации плавания (ФИНА), адресованный невидимому собеседнику на другом конце виртуального телефонного провода, заставил вздрогнуть. Всего за пять минут до этого мы с моим соседом по трибуне наблюдали за тем, как прыгуньи в воду соревнуются на трехметровом трамплине, и дернула же меня нелегкая поинтересоваться: как ФИНА смотрит на то, что в бригаде арбитров, оценивавших в синхронном плавании выступления смешанных дуэтов, дважды оказывался отец свежеиспеченного чемпиона мира Джорджо Минизини?
С точки зрения правил, никакого криминала в этом не было. Это подтвердил мне и собеседник, в раздражении швырнувший трубку сотового телефона на стол.
— Ты слышала, да? Я звонил Чичи. Она сказала, что не видит в случившемся никакой проблемы.
— Чичи, а в официальной жизни — председатель техкома ФИНА по синхронному плаванию Стефания Тудини, итальянка по национальности, объяснила все моему визави крайне жестко: за все время пребывания
СКАНДАЛ НА РОВНОМ МЕСТЕ
Действительно, из семи соревновательных видов, которые успели пройти в Будапеште до вечера понедельника, Роберто Минизини отсудил шесть. Вполне допускаю, кстати, что если бы его не было в бригаде, выставлявшей оценки смешанному дуэту, разница между Италией и Россией вполне могла быть еще больше, причем не в пользу России: ни одна из оценок итальянца не давала оснований утверждать, что собственного сына он судит более лояльно. Тем не менее в послестартовом интервью проигравший российский синхронист Александр Мальцев высказался весьма безапелляционно:
— Один арбитр может многое решить. Он (итальянец. — Прим. «СЭ») судил очень необъективно. Нам ставил низкие оценки, а сыну — высокие. Разве это правильно?
Прошелся Мальцев и по председателю техкома:
— Она — итальянка. Болеет за свой дуэт и сама занимается рассадкой судей.
В процессе обсуждения создавшейся ситуации с уже упомянутым представителем ФИНА, я услышала от него:
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НЕПРИЯТНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ
Дать свою оценку происходящему я попросила почетного члена Бюро ФИНА Геннадия Алешина, который многие годы отвечал в Международной федерации как раз за синхронное плавание.
— При том, что правила не предусматривают запреты на этот счет, прецедент, конечно же, неприятный, — сказал он. — Это вопрос этики и думаю, российской стороне следовало бы приложить усилия к тому, чтобы внести в правила соответствующий пункт. Иначе неизбежны спекуляции вокруг этой темы. Они могут вообще не иметь никакого отношения к объективности судейства, но так или иначе будут сильно бить по имиджу вида спорта. А это не нужно никому.
За обсуждением итальянских семейных связей на второй план ушла куда более серьезная тема, о которой внутри ФИНА судачат не первый год. О готовности сменить лидера. Глобально. Это тоже не новость: о том, что русские «слишком много выигрывают» говорилось еще пятнадцать с лишним лет назад, когда российская группа чуть было не проиграла чемпионат мира в Барселоне. Просто потом вновь случился качественный рывок — и Россия стала недосягаемой на многие годы вперед.
Сейчас же конкуренция в очередной раз уплотнилась: об этом говорил всего лишь балл преимущества российского дуэта перед китайским, об этом же была история, развернувшаяся сначала в субботу, когда
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Будапешта.
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