«Крестный отец. Судилище». Арбитр-итальянец ставил левые оценки сыну? (скандал)
Откровенное признание Александра Мальцева в интервью с обозревателем «Советского спорта».
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Видимо, что-то случилось...
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Можно ли сказать, что судьи прибили российский дуэт? Я такое заявление делать не буду. Но ничтожный разрыв в 0,034 балла говорит о том, что Мальцев с Каланчой не были лучше итальянцев. Хуже — не знаю. Лучше — нет.
А в одном я уверен: в спорте не должно быть такого, о чем рассказал Александр в интервью, когда
— Итальянцы превзошли вас в технике. Какой элемент у вас не получился?
— Мы не видели, как выступали соперники, не изучили их оценки — сказал Мальцев. — Знаем только общий результат. Но элементы — та панель, в которой каждый судья выставляет по пять оценок. И все зависит от того, кто сидит в этой бригаде. Один арбитр может многое решить. На предварительном выступлении там оказался отец итальянца. Он — арбитр, и в финале тоже работал. Он судил очень необъективно. Нам ставил низкие оценки, а сыну — высокие. Разве это правильно?
— В других видах спорта такое было бы невозможно.
— Но президент нашей международной федерации — итальянка. Она болеет за свой дуэт и сама занимается рассадкой судей.
— Реально ли одному арбитру создать разрыв в 0,034 балла в пользу нужного дуэта? Это ювелирная работа или случайность?
— Посадили нужных судей, те ставили оценки. Качнули в одну сторону, и вот результат.
— Два года назад вы проиграли в технической программе американцу Биллу Мэю и его партнерше. Сейчас такое же чувство досады или другой оттенок?
— Когда ты проигрываешь Мэю, это весомо. Это же первый мужчина в синхронном плавании. Его уровень раньше был гораздо выше, чем у итальянца. А вот с дуэтом из Италии я никогда раньше не соревновался. И теперь видеть его впереди удивительно.
— Мы боролись за первое место, — добавила Каланча. — Понимали, что разрыв будет маленьким. Но настраивали себя на золото.
— Трудно вам было переходить из группы в микст?
— Да, тут идет другая работа. Но очень много общего.
— Победитель Джорджио Минисини рассказывал, как много мальчиков приходят в Италии в синхронное плавание. А у вас есть конкуренты в России?
— Маленькие мальчики идут в секцию, — рассказывает Мальцев. — В Москве занимаются у Ольги Брусникиной, Марии Киселевой, Анастасии Давыдовой. Но я пока видел только одну пару из «Труда», там выступают юные брат с сестрой.
Потихоньку идет набор, но без энтузиазма. Многие тренеры в силу возраста сосредоточены на подготовке девочек и не могут перестроиться. Сложились стереотипы, есть консерватизм. А
— Возвращаясь к теме
— Для этого теперь есть рефери — была Светлана Саидова из Украины. Но судью не заменили. Да и мы для этого приложили недостаточно усилий. Хотя нужно было сказать об этом еще после предварительного выступления.
СТАТИСТИКА.
Синхронное плавание.
Микст. Техническая программа.
1. Фламини/Минисини (Италия) — 90,2979. 2. Каланча/Мальцев (РОССИЯ) — 90,2639. 3. Мэй/Спендлав (США) — 87,6682.
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