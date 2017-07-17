Максимова: Серебро в технической программе на ЧМ-2017 стало потрясением для Мальцева

Россияне Мальцев и Михаэла Каланча стали вторыми в технической программе на чемпионате мира в Будапеште, проиграв итальянскому дуэту Маниле Фламини и Джорджо Минисини.

«Это потрясение для него, он боец, он был предельно собран и в квалификации, и в финале. Мы сделаем все, чтобы собраться и занять первое место в произвольной программе. Я могу максимально сделать все, что зависит от меня», — сказала Максимова журналистам.

«Нынешняя ситуация, к сожалению, не похожа на ту, что у нас была в Казани. У нас такой вид спорта — мы дали повод сомневаться в нашем первом месте. У нас вид спорта субъективный, здесь у нас было 0,2 балла до соперников. Это одна ошибка или один судья. Мы с судьями не работаем, у нас нет такого, другие, многие работают, теперь я совершенно точно это понимаю. Мы должны были выигрывать только на мастерстве», — добавила она.

По словам специалиста, россиянам, чтобы выигрывать, надо быть на голову выше остальных. «Мы не были на голову выше. Все, что могли, мы максимально сделали. Можно говорить о том, что есть желание “отжать” у нас медали, но у нашего дуэта (женского) никто не отжал, у солистки никто не отжал», — резюмировала Максимова.