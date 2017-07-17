Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30412495/
17 июля 2017, 17:41 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Максимова: Серебро в технической программе на ЧМ-2017 стало потрясением для Мальцева

БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Второе место в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште стало потрясением для российского синхрониста Александра Мальцева, заявила тренер дуэта Гана Максимова.

Россияне Мальцев и Михаэла Каланча стали вторыми в технической программе на чемпионате мира в Будапеште, проиграв итальянскому дуэту Маниле Фламини и Джорджо Минисини.

«Это потрясение для него, он боец, он был предельно собран и в квалификации, и в финале. Мы сделаем все, чтобы собраться и занять первое место в произвольной программе. Я могу максимально сделать все, что зависит от меня», — сказала Максимова журналистам.

«Нынешняя ситуация, к сожалению, не похожа на ту, что у нас была в Казани. У нас такой вид спорта — мы дали повод сомневаться в нашем первом месте. У нас вид спорта субъективный, здесь у нас было 0,2 балла до соперников. Это одна ошибка или один судья. Мы с судьями не работаем, у нас нет такого, другие, многие работают, теперь я совершенно точно это понимаю. Мы должны были выигрывать только на мастерстве», — добавила она.

По словам специалиста, россиянам, чтобы выигрывать, надо быть на голову выше остальных. «Мы не были на голову выше. Все, что могли, мы максимально сделали. Можно говорить о том, что есть желание “отжать” у нас медали, но у нашего дуэта (женского) никто не отжал, у солистки никто не отжал», — резюмировала Максимова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Еще 7 новостей  Все новости
17 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Роналдиньо, Плющенко, Тимати, Валерия на матче «Ахмата» в Грозном. Фото

Емельяненко и Милонов вступятся за честь Николая II, снявшись в фильме