Мальцев не исключил, что судейство на ЧМ было предвзятым в пользу итальянцев
БУДАПЕШТ, 17 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпион мира в синхронном плавании 2015 года Александр Мальцев заявил, что не исключает того, что судейство технической программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште могло быть предвзятым.
В понедельник дуэт Мальцева с Михаэлой Каланчой стал вторым в технической программе, проиграв итальянской паре Манила Фламини/Джорджо Минисини 0,034 балла.
«В той панели, где каждый судья ставит пять оценок и это может многое решить, на предварительных соревнованиях там сидел отец итальянца. Он — судья, и сегодня он тоже судил,
«Просто посадили тех судей, которые были нужны —
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