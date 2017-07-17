Мальцев не исключил, что судейство на ЧМ было предвзятым в пользу итальянцев

В понедельник дуэт Мальцева с Михаэлой Каланчой стал вторым в технической программе, проиграв итальянской паре Манила Фламини/Джорджо Минисини 0,034 балла.

«В той панели, где каждый судья ставит пять оценок и это может многое решить, на предварительных соревнованиях там сидел отец итальянца. Он — судья, и сегодня он тоже судил, по-моему. Он как раз необъективно судил: ставил нам низкие оценки, сыну — высокие, сейчас, может быть, скорректировал. Но я считаю это неправильно. Президент международной федерации — итальянка, она занимается рассадкой судей», — сказал Мальцев журналистам.