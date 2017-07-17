Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30412152/
17 июля 2017, 17:14 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Мальцев не исключил, что судейство на ЧМ было предвзятым в пользу итальянцев

БУДАПЕШТ, 17 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Чемпион мира в синхронном плавании 2015 года Александр Мальцев заявил, что не исключает того, что судейство технической программы на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште могло быть предвзятым.

В понедельник дуэт Мальцева с Михаэлой Каланчой стал вторым в технической программе, проиграв итальянской паре Манила Фламини/Джорджо Минисини 0,034 балла.

«В той панели, где каждый судья ставит пять оценок и это может многое решить, на предварительных соревнованиях там сидел отец итальянца. Он — судья, и сегодня он тоже судил, по-моему. Он как раз необъективно судил: ставил нам низкие оценки, сыну — высокие, сейчас, может быть, скорректировал. Но я считаю это неправильно. Президент международной федерации — итальянка, она занимается рассадкой судей», — сказал Мальцев журналистам.

«Просто посадили тех судей, которые были нужны — чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда — и вот такой в итоге результат. Проигрывать Биллу Мэю в Казани было весомее, он все-таки первый мужчина в синхронном плавании и уровень у него, по крайней мере раньше, был значительно выше, чем у итальянца», — добавил он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Еще 7 новостей  Все новости
17 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Роналдиньо, Плющенко, Тимати, Валерия на матче «Ахмата» в Грозном. Фото

Емельяненко и Милонов вступятся за честь Николая II, снявшись в фильме