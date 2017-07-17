Дмитрий Губерниев: Снова абсолютно предвзятое решение судейского корпуса, кто бы что ни говорил

«Посмотрите, что происходит. Мы проиграли, друзья, вот это да! Посмотрите реакцию нашей пары. Что мир скажет сейчас? Сборная России проиграла, — сказал Губерниев в эфире “Матч ТВ”. — Все мы видели сами, как и два года назад. Итальянцы были, безусловно, хороши. Наши были лучше, наши были точнее. Это — техническая программа. Снова абсолютно предвзятое решение судейского корпуса, кто бы что ни говорил. Итальянцы — большие молодцы, в этом сомнений нет никаких. Образ прекрасный, но это — техническая программа. Элементы мы сделали чище. Это еще один повод для разговоров. Менее великими наши после этого не становятся. На второй ступени пьедестала будет стоять команда, которая сегодня была сильнее, это видел весь мир. Еще одна несправедливость. Есть два выступления: итальянское и российское. Вы все видели сами».