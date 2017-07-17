Мальцев: Удивительно, что на ЧМ в судьях сидит отец итальянского спортсмена

Золото в Будапеште выиграли Манила Фламини и Джорджо Минизини из Италии.

«Мы не видели в записи ни своё выступление, ни соперников. Сложно сейчас сказать, что же произошло. Мне кажется, мы хорошо сделали программу, я выложился полностью. Но, наверное, нужно в предварительной части сильнее выступать, чтобы отрыв был больше, дабы не дать судьям усомниться.

Я, конечно, за золото настраивался бороться. Если сравнивать два чемпионата, то в Казани серебро было для меня более ценным. Удивительно, что на этом турнире в судьях сидит отец итальянского спортсмена. На предварительном этапе, как мне кажется, его оценки были необъективны. И это о многом говорит, — цитирует Мальцева «Весь спорт».