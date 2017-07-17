Поражение России в миксте: предвзятость или невезение?

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Такое уже было два года назад в Казани: единственный на всю Россию синхронист Мальцев еще с прежней партнершей Дариной Валитовой приехал на мировое первенство побеждать и оказался в технической программе вторым — за легендарным в синхронных кругах американцем Биллом Мэем и его партнершей Кристиной Лэм. Тогда много говорилось о необъективности судейства, о несправедливости арбитров по отношению к российскому дуэту, кознях, происках, антироссийском заговоре — ну и так далее. Об этом всегда говорят, теряя медаль, которую спортсмены и тренеры по умолчанию считали завоеванной еще до выхода на старт.

ПРИВЕТ ОТ ЕРМАКОВОЙ.

В Будапешт сильно постаревший Мэй тоже приехал — с другой партнершей, как и Мальцев. Дарина Валитова предпочла перейти из смешанного дуэта в группу: логичное решение, если вспомнить, что группа в синхронном плавании — это минимум две, а с учетом комбинации — три гарантированные золотые медали на мировых первенствах, а потенциально — и олимпийское золото. В то время как микст-дуэт в олимпийскую программу пока не входит и не похоже, что войдет в ближайшем будущем.

Опасность пришла не с американской, а с итальянской стороны. Примерный сценарий финала стал ясен уже после предварительного прогона технической программы: Фламини/Минизини отстали там от россиян всего на 0,2355. И полностью очаровали публику постановкой авторства четырехкратной олимпийской чемпионки и восьмикратной чемпионки мира Анастасией Ермаковой. Знаменитая российская синхронистка поставила итальянскому смешанному дуэту и техническую и произвольную программы, и с первой из них стопроцентно попала в цель, сделав акцент на ярком, фактурном партнере.

В легко читаемом сюжете с четко прописанными мужской и женской ролями наличествовала и драма, и любовь, и хэппи-энд, а главное, все это органично сочеталось с набором чисто технических качеств, которыми в свое время Ермакова и ее партнерша Анастасия Давыдова бросили мир к собственным ногам. За итальянцами оставалось малое: справиться с авторской задумкой, «выкатать» ее. Все-таки техническая программа — это прежде всего скорость, темп и предписанные правилами элементы.

Они справились. Плюс — повезло с жеребьевкой. Фламини/Минизини выступали предпоследними, впереди россиян, им не приходилось нервничать по поводу оценок соперников, к тому же выступили они так ярко и вдохновенно, что «Кармен» Мальцева и Каланчи на фоне итальянского выступления должным образом не прозвучала.

НЕПОЛНОЦЕННЫЙ ВИД.

Безусловно, можно назвать все это другим словом: «Не повезло». Когда разница между золотом и серебром составляет сотые доли балла, всерьез рассуждать о разнице в классе просто наивно. В таких случаях принято произносить стандартную фразу: «Спорт есть спорт». Однако на пресс-конференции, где призеры бок о бок сидели в крошечном контейнере-времянке перед журналистами, лица серебряных призеров были совершенно каменными. Всем своим видом они демонстрировали: это — трагедия.

Означает ли поражение Мальцева и Каланчи, что Россия начала терять в синхронном плавании свои позиции? Ни в коем случае. Даже если вспомнить прошлый чемпионат, поражение от Мэя с партнершей в технической программе не помешало Мальцеву и Валитовой стать чемпионами в произвольном выступлении. Просто сам вид, как и два года назад, выглядит несколько неполноценным. В России есть один Мальцев, в Америке — один Мэй. В большинстве других стран картина похожая: в мужском синхронном не наблюдается ни массовости, ни конкуренции.

В этом плане Минизини повезло куда больше. По его словам, итальянские мальчишки в плавательных клубах пробуют себя в синхронном плавании с большим интересом, потому что «это прикольно».

Любопытно прозвучал на пресс-конференции и комментарий итальянца по поводу победы:

— Мы не рассчитывали, честно говоря, что сумеем стать первыми, все-таки в синхронном плавании Россия давно приучила мир к тому, что не проигрывает. Но когда начинали совместные тренировки, настраивались исключительно на то, чтобы быть способными бороться за победу. Понимали, что это не быстрый процесс: на то, чтобы убедить судей поднять оценку всего на полбалла, иногда уходит четыре-пять лет. Но такова была наша главная задача. Иначе просто не было бы смысла начинать эту работу.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.