Поражение России в миксте: предвзятость или невезение?
В состязаниях смешанных дуэтов россияне Александр Мальцев и Михаэла Каланча остались вторыми, уступив итальянцам Маниле Фламини/Джорджо Минизини.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Такое уже было два года назад в Казани: единственный на всю Россию синхронист Мальцев еще с прежней партнершей Дариной Валитовой приехал на мировое первенство побеждать и оказался в технической программе вторым — за легендарным в синхронных кругах американцем Биллом Мэем и его партнершей Кристиной Лэм. Тогда много говорилось о необъективности судейства, о несправедливости арбитров по отношению к российскому дуэту, кознях, происках, антироссийском заговоре — ну и так далее. Об этом всегда говорят, теряя медаль, которую спортсмены и тренеры по умолчанию считали завоеванной еще до выхода на старт.
ПРИВЕТ ОТ ЕРМАКОВОЙ.
В Будапешт сильно постаревший Мэй тоже приехал — с другой партнершей, как и Мальцев. Дарина Валитова предпочла перейти из смешанного дуэта в группу: логичное решение, если вспомнить, что группа в синхронном плавании — это минимум две, а с учетом комбинации — три гарантированные золотые медали на мировых первенствах, а потенциально — и олимпийское золото. В то время как
Опасность пришла не с американской, а с итальянской стороны. Примерный сценарий финала стал ясен уже после предварительного прогона технической программы: Фламини/Минизини отстали там от россиян всего на 0,2355. И полностью очаровали публику постановкой авторства четырехкратной олимпийской чемпионки и восьмикратной чемпионки мира Анастасией Ермаковой. Знаменитая российская синхронистка поставила итальянскому смешанному дуэту и техническую и произвольную программы, и с первой из них стопроцентно попала в цель, сделав акцент на ярком, фактурном партнере.
В легко читаемом сюжете с четко прописанными мужской и женской ролями наличествовала и драма, и любовь, и
Они справились. Плюс — повезло с жеребьевкой. Фламини/Минизини выступали предпоследними, впереди россиян, им не приходилось нервничать по поводу оценок соперников, к тому же выступили они так ярко и вдохновенно, что «Кармен» Мальцева и Каланчи на фоне итальянского выступления должным образом не прозвучала.
НЕПОЛНОЦЕННЫЙ ВИД.
Безусловно, можно назвать все это другим словом: «Не повезло». Когда разница между золотом и серебром составляет сотые доли балла, всерьез рассуждать о разнице в классе просто наивно. В таких случаях принято произносить стандартную фразу: «Спорт есть спорт». Однако на
Означает ли поражение Мальцева и Каланчи, что Россия начала терять в синхронном плавании свои позиции? Ни в коем случае. Даже если вспомнить прошлый чемпионат, поражение от Мэя с партнершей в технической программе не помешало Мальцеву и Валитовой стать чемпионами в произвольном выступлении. Просто сам вид, как и два года назад, выглядит несколько неполноценным. В России есть один Мальцев, в Америке — один Мэй. В большинстве других стран картина похожая: в мужском синхронном не наблюдается ни массовости, ни конкуренции.
В этом плане Минизини повезло куда больше. По его словам, итальянские мальчишки в плавательных клубах пробуют себя в синхронном плавании с большим интересом, потому что «это прикольно».
Любопытно прозвучал на
— Мы не рассчитывали, честно говоря, что сумеем стать первыми,
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Будапешта.
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