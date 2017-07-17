Ермакова ставила хореографию итальянским синхронистам Фламини/Минисини, выигравшим ЧМ
БУДАПЕШТ, 17 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Четырехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Анастасия Ермакова заявила, что работала над хореографией итальянского микст-дуэта Манила Фламини и Джорджо Минисини, выигравшего техническую программу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Фламини и Минисини с результатом 90,2979 балла победили в этой дисциплине в Будапеште, опередив ставший вторым российский дуэт Александр Мальцев/Михаэла Каланча на 0,034 балла.
«С ребятами знакома, ставила им хореографию и помогала в работе», — сообщила Ермакова корреспонденту агентства «Р-Спорт».
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