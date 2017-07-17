Ермакова ставила хореографию итальянским синхронистам Фламини/Минисини, выигравшим ЧМ

Фламини и Минисини с результатом 90,2979 балла победили в этой дисциплине в Будапеште, опередив ставший вторым российский дуэт Александр Мальцев/Михаэла Каланча на 0,034 балла.

«С ребятами знакома, ставила им хореографию и помогала в работе», — сообщила Ермакова корреспонденту агентства «Р-Спорт».