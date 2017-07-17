«Анжелы и Димоны». Сами вы противные

Российский смешанный дуэт Михаэла Каланча и Александр Мальцев завоевал серебряные медали в технической программе чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, уступив всего 0,03 соперникам из Италии. Самый молодой вид программы оказался и самым интригующим, однако у выступления мужчин в этом виде спорта немало противников. О том, почему они не правы, рассуждает наша рубрика «Анжелы и Димоны».

Женские или мужские?

Ещё каких-то 30 лет назад было принято подразделять виды спорта на мужские и женские. Дескать, единоборства, поднятие тяжестей — это для мужчин, для женщин — гимнастика и фигурное катание, спортивные игры — 50 на 50. С тех пор мужчины-шовинисты свои позиции сдали и женщины проникли повсюду. Страшно сказать, вот-вот и северное двоеборье освоят. Единственными преградами на пути к полному равноправию остались художественная гимнастика и синхронное плавание, хотя в последнем мужчины соревнуются уже второй подряд чемпионат мира.

Аргументы противников смешны и нелепы

Остальные аргументы против разбить также легко, потому что под ними нет никакого основания. Это просто стандартное неприятие нового, которое характерно любому обществу.

1. Мужское синхронное плавание неэстетично. Отчасти соглашусь. Мне действительно приятнее смотреть на красивые женские ноги, чем на мужские. Но нельзя руководствоваться принципом «что мне не нравится, надо запретить». У некоторых женщин в этом вопросе вполне может быть и другая точка зрения, а кто-то из мужчин считает неэстетичными женщин-тяжелоатлеток или когда дамы разбивают друг другу лица в кровь с жестокостью, о которой мужчины и не мечтают. В конце концов, свобода выбора есть у каждого. Как сказали однажды индейцы ковбою: «Не нравится — не ешь».

2. Мужское синхронное плавание — вид спорта для геев. Ой, да бросьте свои гомофобские штучки, противные. Нормальный спорт для настоящих мужчин. Ну если серьёзно, чем синхронное плавание хуже балета или фигурного катания, спортивной гимнастики или акробатики? Да и процент спортсменов с нетрадиционной ориентацией вряд ли там будет больше, чем среди фигуристов или женщин-бойцов ММА.

3. Мужчин мало в этом виде спорта, и нет достаточной конкуренции. Это сейчас мало, так как до 2015 года им был заказан вход на все мировые форумы. Но, по словам тренеров в секции синхронного плавания, мамаши уже выстроили очереди из мальчиков, желающих им заниматься. А что будет в случае допуска мужчин в олимпийскую программу? Пройдёт 10−15 лет, и конкуренция в соревнованиях смешанных дуэтах будет сопоставимой с традиционными видами. Проигрывая в пластичности и гибкости, мужчины возьмут своё за счёт физической силы и ещё дополнят программу такими элементами, которых мы доселе не видели.

Дебют в Париже?

Если уж МОК в рамках политики гендерного равенства обрезает мужской бокс и борьбу, уравнивая количество весовых категорий, то и в синхронном плавании мужчины должны быть представлены. В программу ближайших чемпионатов мира нужно включить соревнования солистов, а смешанные пары могут дебютировать уже на Играх-2024, которые скорее всего пройдут в Париже. Это будет соответствовать и современному тренду на введение смешанных дисциплин во многих видах спорта.

Россия от этого шага точно не проиграет. Учить красиво плавать в бассейне у нас по-прежнему есть кому, а конвейер талантов таков, что вчерашний «кордебалет» спокойно берёт на себя роль солистов и штампует золотые медали. Научат побеждать и мужчин. Через каких-то семь лет Виталий Лентьевич сменит риторику и будет как героя чествовать первого мужчину олимпийского чемпиона, рассказывая, как в тайне от отца он сбегал из секции бокса и направлялся в бассейн, а слегка поседевший Евгений Плющенко, покачивая головой, будет вспоминать, что в своё время даже у него не было столько поклонниц.

Александр Круглов