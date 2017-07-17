«Анжелы и Димоны». Сами вы противные
Смешанный российский дуэт завоевал серебро ЧМ в синхронном плавании. У мужчин в этом виде спорта должно быть место в олимпийской программе.
Российский смешанный дуэт Михаэла Каланча и Александр Мальцев завоевал серебряные медали в технической программе чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште, уступив всего 0,03 соперникам из Италии. Самый молодой вид программы оказался и самым интригующим, однако у выступления мужчин в этом виде спорта немало противников. О том, почему они не правы, рассуждает наша рубрика «Анжелы и Димоны».
Женские или мужские?
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Аргументы противников смешны и нелепы
Остальные аргументы против разбить также легко, потому что под ними нет никакого основания. Это просто стандартное неприятие нового, которое характерно любому обществу.
1. Мужское синхронное плавание неэстетично. Отчасти соглашусь. Мне действительно приятнее смотреть на красивые женские ноги, чем на мужские. Но нельзя руководствоваться принципом «что мне не нравится, надо запретить». У некоторых женщин в этом вопросе вполне может быть и другая точка зрения, а
2. Мужское синхронное плавание — вид спорта для геев. Ой, да бросьте свои гомофобские штучки, противные. Нормальный спорт для настоящих мужчин. Ну если серьёзно, чем синхронное плавание хуже балета или фигурного катания, спортивной гимнастики или акробатики? Да и процент спортсменов с нетрадиционной ориентацией вряд ли там будет больше, чем среди фигуристов или
3. Мужчин мало в этом виде спорта, и нет достаточной конкуренции. Это сейчас мало, так как до 2015 года им был заказан вход на все мировые форумы. Но, по словам тренеров в секции синхронного плавания, мамаши уже выстроили очереди из мальчиков, желающих им заниматься. А что будет в случае допуска мужчин в олимпийскую программу? Пройдёт 10−15 лет, и конкуренция в соревнованиях смешанных дуэтах будет сопоставимой с традиционными видами. Проигрывая в пластичности и гибкости, мужчины возьмут своё за счёт физической силы и ещё дополнят программу такими элементами, которых мы доселе не видели.
Дебют в Париже?
Если уж МОК в рамках политики гендерного равенства обрезает мужской бокс и борьбу, уравнивая количество весовых категорий, то и в синхронном плавании мужчины должны быть представлены. В программу ближайших чемпионатов мира нужно включить соревнования солистов, а смешанные пары могут дебютировать уже на Играх-2024, которые скорее всего пройдут в Париже. Это будет соответствовать и современному тренду на введение смешанных дисциплин во многих видах спорта.
Россия от этого шага точно не проиграет. Учить красиво плавать в бассейне у нас
Александр Круглов
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