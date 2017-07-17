Синхронисты Мальцев и Каланча завоевали серебро ЧМ в технической программе в миксте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победили итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини (90,2979), бронзу завоевали американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав (87,6682).

Соревнования среди смешанных дуэтов проходят второй раз в истории, россияне вновь становятся вторыми в технической программе. На чемпионате мира в Казани в 2015 году Мальцев в дуэте с Дариной Валитовой занял второе место, уступив американцам Кристине Джонс и Биллу Мэю 0,2122 балла.

Это серебро стало вторым для сборной России на чемпионате мира. Ранее Надежда Бажина стала серебряным призером в прыжках в воду с метрового трамплина. Также в активе российской сборной три золота.

Чемпионат мира завершится 30 июля.