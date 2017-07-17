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17 июля 2017, 13:14 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Синхронисты Мальцев и Каланча завоевали серебро ЧМ в технической программе в миксте

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россияне Александр Мальцев и Михаела Каланча заняли второе место в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Россияне набрали 90,2639 балла.

Россияне уступили лишь три сотых балла итальянцам Минисини и Фламини. Увеличить
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Победили итальянцы Джорджо Минисини и Манила Фламини (90,2979), бронзу завоевали американцы Билл Мэй и Канако Китао Спендлав (87,6682).

Соревнования среди смешанных дуэтов проходят второй раз в истории, россияне вновь становятся вторыми в технической программе. На чемпионате мира в Казани в 2015 году Мальцев в дуэте с Дариной Валитовой занял второе место, уступив американцам Кристине Джонс и Биллу Мэю 0,2122 балла.

Это серебро стало вторым для сборной России на чемпионате мира. Ранее Надежда Бажина стала серебряным призером в прыжках в воду с метрового трамплина. Также в активе российской сборной три золота.

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят в приемлемых условиях, после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменам сложно представить, что может быть хуже. Об этом журналистам рассказала российская синхронистка Александра Пацкевич, завоевавшая в воскресенье вместе со Светланой Колесниченко золото в технической программе дуэтов.
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