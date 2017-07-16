Синхронистки РФ выиграли квалификацию технической программы в группе на ЧМ

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят в приемлемых условиях, после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменам сложно представить, что может быть хуже. Об этом журналистам рассказала российская синхронистка Александра Пацкевич, завоевавшая в воскресенье вместе со Светланой Колесниченко золото в технической программе дуэтов.