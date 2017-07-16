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16 июля 2017, 23:04 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Синхронистки РФ выиграли квалификацию технической программы в группе на ЧМ

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат в квалификации технической программы в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В воскресенье россиянки Влада Чигирева, Дарья и Анастасия Баяндины, Дарина Валитова, Полина Комар, Мария Шурочкина, Марина Голядкина и Вероника Калинина набрали за своё выступление 95,0121 балла. Второй результат показали синхронистки сборной Китая (93,0711). Замкнули тройку лучших представительницы Японии (91,7484).

Финал в этой дисциплине с участием 12 команд состоится 18 июля.
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Пацкевич: Хуже условий для синхронисток, чем на Олимпиаде в Бразилии, придумать сложно

Пацкевич: Хуже условий для синхронисток, чем на Олимпиаде в Бразилии, придумать сложно

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят в приемлемых условиях, после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменам сложно представить, что может быть хуже. Об этом журналистам рассказала российская синхронистка Александра Пацкевич, завоевавшая в воскресенье вместе со Светланой Колесниченко золото в технической программе дуэтов.
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