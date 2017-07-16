Синхронистки РФ выиграли квалификацию технической программы в группе на ЧМ
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат в квалификации технической программы в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
В воскресенье россиянки Влада Чигирева, Дарья и Анастасия Баяндины, Дарина Валитова, Полина Комар, Мария Шурочкина, Марина Голядкина и Вероника Калинина набрали за своё выступление 95,0121 балла. Второй результат показали синхронистки сборной Китая (93,0711). Замкнули тройку лучших представительницы Японии (91,7484).
Финал в этой дисциплине с участием 12 команд состоится 18 июля.
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