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16 июля 2017, 15:11 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Пацкевич: Хуже условий для синхронисток, чем на Олимпиаде в Бразилии, придумать сложно

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят в приемлемых условиях, после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменам сложно представить, что может быть хуже. Об этом журналистам рассказала российская синхронистка Александра Пацкевич, завоевавшая в воскресенье вместе со Светланой Колесниченко золото в технической программе дуэтов.

Спортсменка похвалила условия для соревнований на чемпионате мира в Будапеште. Увеличить
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Соревнования синхронисток в Будапеште проходят в открытом бассейне, в то время как к чемпионату мира спортсменки готовились в помещении.

«В Рио, поверьте, мы прошли через все: огонь, воду и медные трубы. Тут все нормально, созданы хорошие условия для соревнований: еда, проживание, вода отличные», — сказала Пацкевич.

Тренер дуэта Татьяна Данченко рассказала, что переход из закрытого бассейна в открытый наложил свой отпечаток на выступление спортсменок, однако организовывать специальный сбор для подготовки к чемпионату мира было рискованно. «Это повлияло, но поскольку девчонки много болели, я решила, что их нельзя было кантовать и лишний раз везти куда-то в Европу или возить по России. Каждый перелет — это риск заболеть», — сказала Данченко.

На Олимпийских играх соревнования по синхронному плаванию проходили в воде зеленого цвета, поскольку система очистки бассейна работала неисправно.

Для Колесниченко это золото стало вторым на текущем первенстве, ранее она выиграла в технической программе солисток, и 11-м в карьере на чемпионатах мира. Для Пацкевич победа стала первой на чемпионате в Будапеште и 12-й в карьере. Для сборной России это золото — третье на турнире и второе в соревнованиях по синхронному плаванию.
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Новости Синхронного плавания

Данченко спокойно восприняла небольшой отрыв от китаянок в технической программе ЧМ

БУДАПЕШТ, 16 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренер россиянок Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич Татьяна Данченко заявила, что спокойно восприняла небольшой отрыв от дуэта китаянок в технической программе синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
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