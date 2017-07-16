Данченко спокойно восприняла небольшой отрыв от китаянок в технической программе ЧМ

Колесниченко/Пацкевич победили в технической программе на чемпионате мира в Будапеште с отрывом от китаянок в 0,9740 балла. Пацкевич заявила, что удивлена таким маленьким отрывом от конкуренток, но отметила, что еще нужно изучить оценки за элементы.

«Я восприняла это так: у нас судят квалификацию и финалы разные судьи и, к тому же, судей ругают за большие отрывы в 3 балла. Там было пару помарок, но самое главное, что девочки выполнили ту задачу, которая перед ними стояла. Я довольна своими спортсменками», — сказала Данченко корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.