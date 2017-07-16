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16 июля 2017, 14:41 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

Данченко спокойно восприняла небольшой отрыв от китаянок в технической программе ЧМ

БУДАПЕШТ, 16 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренер россиянок Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич Татьяна Данченко заявила, что спокойно восприняла небольшой отрыв от дуэта китаянок в технической программе синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Колесниченко/Пацкевич победили в технической программе на чемпионате мира в Будапеште с отрывом от китаянок в 0,9740 балла. Пацкевич заявила, что удивлена таким маленьким отрывом от конкуренток, но отметила, что еще нужно изучить оценки за элементы.

«Я восприняла это так: у нас судят квалификацию и финалы разные судьи и, к тому же, судей ругают за большие отрывы в 3 балла. Там было пару помарок, но самое главное, что девочки выполнили ту задачу, которая перед ними стояла. Я довольна своими спортсменками», — сказала Данченко корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.
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Пацкевич: Хуже условий для синхронисток, чем на Олимпиаде в Бразилии, придумать сложно

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят в приемлемых условиях, после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменам сложно представить, что может быть хуже. Об этом журналистам рассказала российская синхронистка Александра Пацкевич, завоевавшая в воскресенье вместе со Светланой Колесниченко золото в технической программе дуэтов.
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