Данченко спокойно восприняла небольшой отрыв от китаянок в технической программе ЧМ
БУДАПЕШТ, 16 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренер россиянок Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич Татьяна Данченко заявила, что спокойно восприняла небольшой отрыв от дуэта китаянок в технической программе синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Колесниченко/Пацкевич победили в технической программе на чемпионате мира в Будапеште с отрывом от китаянок в 0,9740 балла. Пацкевич заявила, что удивлена таким маленьким отрывом от конкуренток, но отметила, что еще нужно изучить оценки за элементы.
«Я восприняла это так: у нас судят квалификацию и финалы разные судьи и, к тому же, судей ругают за большие отрывы в 3 балла. Там было пару помарок, но самое главное, что девочки выполнили ту задачу, которая перед ними стояла. Я довольна своими спортсменками», — сказала Данченко корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.
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