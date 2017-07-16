Колесниченко и Пацкевич: коронация джазом

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Для Колесниченко это золото стало вторым на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Второе российское золото в синхронном плавании было завоевано в рабочем режиме: Колесниченко и Пацкевич выходили на старт под восьмым номером из 12-ти и хоть и сказали в микст-зоне, что поздравлять их с победой пока рано, всем было ясно по выставленным оценкам: российский дуэт признан однозначно сильнейшим.

НАС ЧАСТО ДАЖЕ ПУТАЛИ ПО НОГАМ.

Это выступление сильно перекликалось с олимпийской темой: программу «Джаз» готовили к Играм в Рио-де-Жанейро еще прежние чемпионки Светлана Ромашина и Наталья Ищенко, но потом было решено взять более выигрышную для русской пары «Цыганочку». Джаз остался в «запасниках», как платье для особо праздничного выхода — для того, чтобы идеально сесть в этом сезоне на новых королев.

— Нам очень нравится эта программа, — прокомментировала выступление Пацкевич. — Она очень эмоциональная, раскрепощенная, мы старались выложиться на полную катушку.

— Вы дважды становились олимпийской чемпионкой в группе, в дуэте же — новичок. Или был такой опыт?

— Был, но очень давно, даже не вспомню год. Конечно, работа отличается. В группе я выполняла акробатические поддержки и была как бы связующим звеном, как более опытная из всех. В дуэте рядом со мной Света, в которой я полностью уверена. В том плане, что не должна вообще думать перед стартом, как ее настроить на выступление — она прекрасно справляется сама. Поэтому я больше волновалась за себя.

— Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина отметила, что вы с Колесниченко идеально подходите друг другу по телосложению. А насколько сложно было притираться друг к другу?

— Мы со Светой и правда очень похожи — обратили на это внимание еще когда вместе работали в группе. Нас часто даже путали по ногам. По характеру у нас тоже много общего, хотя Света более терпелива, более молчалива, более спокойна в целом — в отличие от меня. Первое время после начала совместой работы в дуэте даже смеялись: если так похожи, почему же так трудно добиться синхронности?

— Выступать в Будапеште было комфортно?

— Комфортнее было, когда разыгрывалось соло. Вообще для нас лучше, когда попрохладнее. Но после Рио, где мы реально прошли все катаклизмы, которые только возможно, нам не страшно уже ничего.

— Вы с Колесниченко очень близко друг к другу работаете в воде. Долго добивались этого?

— Да нет, как-то сразу так встали. Татьяна Данченко периодически даже просит встать подальше, чтобы не задеть друг друга при выполнении элементов.

— А кто на кого ориентируется и управляет процессом?

— Такого разделения нет. Кто лучше видит партнера, тот и корректирует движения.

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ПРОИГРАТЬ.

— На соперниц внимание обращали?

— Вообще нет. Только немного видели их на разминке.

— Мне удалось увидеть программы соперниц, с которыми я соревновалась в соло, только после выступления — в интернете, — вступила в разговор Колесниченко. — Для нас гораздо важнее показать себя, все то, что мы наработали за год.

— Вы, в отличие от Александры, успели повыступать и в группе, и в дуэте, и в соло. Где сложнее?

— Не уверена, что смогу ответить.

Цитата После первого выступления в соло здесь в Будапеште, мне всю ночь снилось, как я делаю комбинацию, настолько, видимо, я была на том выступлении сосредоточена.

— Тогда вопрос Саше Пацкевич: вам приходилось когда-либо выступать с сольными программами?

— Только в комбинации. Что касается соло в «чистом» виде, я прекрасно понимаю, на что способна, знаю, что позволяют мне мои технические и природные качества, поэтому никогда не рвалась в солистки. Тем более не считаю, что могла бы претендовать, как солистка, на награды чемпионата мира. Там нужны другие данные и другие эмоции.

— Вы же только что сказали, что более эмоциональны, нежели ваша партнерша.

— Это в жизни. В воде все всегда по другому. Хотя если совсем честно, попробовать выполнить сольную программу мне, наверное, хотелось бы.

— В последний раз вы с Колесниченко выступали в группе на Играх в Рио-де-Жанейро. Почему не стали выступать сейчас?

— На самом деле я очень благодарна Татьяне Николаевне Покровской (главный тренер сборной по синхронному плаванию. — Прим. «СЭ»), что она пошла нам навстречу и освободила от работы в группе. Мы бы просто не осилили две программы в дуэтах и еще две — в группе. Понятно, что группе всегда проще работать, когда в ее составе есть опытные спортсменки, тем более что после Олимпийских игр состав сильно сменился. Но, думаю, девочки справятся со всеми задачами.

— Когда вы более остро чувствовали ответственность — когда впервые попали в состав группы, или сейчас, дебютируя в соло?

— Не думаю, что это можно как-то разделять. Где бы мы ни выступали, сколько бы не было лет спортсменкам, ответственность всегда остается ответственностью. Мы выступаем под российским флагом и не имеем права проиграть.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.