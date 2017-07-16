Тренер: Синхронисткам Колесниченко и Пацкевич не гарантированы места в дуэте на ОИ-2020
БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Говорить о выступлении дуэта российских синхронисток Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич на Олимпийских играх 2020 года в Токио пока преждевременно. Об этом ТАСС заявила тренер дуэта Татьяна Данченко.
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Россиянки в воскресенье на чемпионате мира в Будапеште завоевали золото в технической программе дуэтов. Для спортсменок эта победа стала первой в дуэте на столь высоком уровне, до этого на чемпионатах мира и Олимпиаде они добивались побед в составе групп.
«Мы на такой долгий срок не прогнозируем, идем от сезона к сезону. Может быть, другие придерживаются иной тактики, но мы планируем только на год. Как говорят, будет день — будет пища», — сказала Данченко.
Для Колесниченко это золото стало вторым на текущем первенстве, ранее она выиграла в технической программе солисток, и 11-м в карьере на чемпионатах мира. Для Пацкевич победа стала первой на чемпионате в Будапеште и 12-й — в карьере. Для сборной России это золото — третье на турнире и второе в соревнованиях по синхронному плаванию.
Чемпионат мира завершится 30 июля.
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