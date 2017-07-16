Тренер: Синхронисткам Колесниченко и Пацкевич не гарантированы места в дуэте на ОИ-2020

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянки в воскресенье на чемпионате мира в Будапеште завоевали золото в технической программе дуэтов. Для спортсменок эта победа стала первой в дуэте на столь высоком уровне, до этого на чемпионатах мира и Олимпиаде они добивались побед в составе групп.

«Мы на такой долгий срок не прогнозируем, идем от сезона к сезону. Может быть, другие придерживаются иной тактики, но мы планируем только на год. Как говорят, будет день — будет пища», — сказала Данченко.

Для Колесниченко это золото стало вторым на текущем первенстве, ранее она выиграла в технической программе солисток, и 11-м в карьере на чемпионатах мира. Для Пацкевич победа стала первой на чемпионате в Будапеште и 12-й — в карьере. Для сборной России это золото — третье на турнире и второе в соревнованиях по синхронному плаванию.

Чемпионат мира завершится 30 июля.