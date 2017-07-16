Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30401108/
16 июля 2017, 14:08 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Тренер: Синхронисткам Колесниченко и Пацкевич не гарантированы места в дуэте на ОИ-2020

БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Говорить о выступлении дуэта российских синхронисток Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич на Олимпийских играх 2020 года в Токио пока преждевременно. Об этом ТАСС заявила тренер дуэта Татьяна Данченко.

По словам Татьяны Данченко она не делает прогнозы на такой долгий срок. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянки в воскресенье на чемпионате мира в Будапеште завоевали золото в технической программе дуэтов. Для спортсменок эта победа стала первой в дуэте на столь высоком уровне, до этого на чемпионатах мира и Олимпиаде они добивались побед в составе групп.

«Мы на такой долгий срок не прогнозируем, идем от сезона к сезону. Может быть, другие придерживаются иной тактики, но мы планируем только на год. Как говорят, будет день — будет пища», — сказала Данченко.

Для Колесниченко это золото стало вторым на текущем первенстве, ранее она выиграла в технической программе солисток, и 11-м в карьере на чемпионатах мира. Для Пацкевич победа стала первой на чемпионате в Будапеште и 12-й — в карьере. Для сборной России это золото — третье на турнире и второе в соревнованиях по синхронному плаванию.

Чемпионат мира завершится 30 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Данченко спокойно восприняла небольшой отрыв от китаянок в технической программе ЧМ

БУДАПЕШТ, 16 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренер россиянок Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич Татьяна Данченко заявила, что спокойно восприняла небольшой отрыв от дуэта китаянок в технической программе синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Еще 6 новостей  Все новости

Швед не уедет в НБА, в сезоне-2017/18 он будет играть за "Химки"

Мутко: ЦСКА роскошно смотрелся в матче с "Анжи", команда играет рационально и спокойно

Фурсенко: "Зенит", несмотря на тяжелые условия, сыграл в Хабаровске на пять баллов

Швед не уедет в НБА, в сезоне-2017/18 он будет играть за "Химки"

Мутко: ЦСКА роскошно смотрелся в матче с "Анжи", команда играет рационально и спокойно