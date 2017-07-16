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16 июля 2017, 13:55 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Колесниченко и Пацкевич старались быть эмоциональными в своей победной программе на ЧМ

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич в победной технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта старались быть веселыми и эмоциональными девушками. Об этом они рассказали журналистам после победы.

Россиянки на чемпионате мира в Будапеште набрали 95,0515 балла. Второе место заняли китаянки Цзян Вэньвэнь и Цзян Тинтин, на счету которых 94,0775 балла. Украинский дуэт в составе Елизаветы Яхно и Анны Волошиной завоевал бронзовые медали (92,6482).

«Мы старались быть веселыми, сексуальными и эмоциональными девушками и передать атмосферу кабаре», — сказала Пацкевич.

Программа на музыку из мюзикла «Чикаго» была поставлена еще в прошлом году для многократных олимпийских чемпионок Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной, но они не решились ее показывать в прошлом году на Играх в Рио-де-Жанейро. «Мы решили воспользоваться шансом показать ее, тем более что у нас сложился новый дуэт. Нам эта программа нравится», — пояснила Пацкевич.

Даже ноги одинаковые

Спортсменки впервые выступали в дуэте на столь высоком уровне. «Мы со Светланой правда похожи по физическим данным и у нас в жизни много похожих составляющих. Заметили, что у нас даже ноги одинаковые, в группе путались кто из нас кто. Удивляемся, почему же так сложно делать дуэт синхронно, если мы так похожи», — сказала Пацкевич.

«Я выступала очень давно в дуэте. Работа в дуэте отличается от работы в группе: в группе я выполняла акробатические элементы, была связующим звеном как опытный спортсмен. Здесь попроще, поскольку мне не надо было тратить моральные силы на то, чтобы настроить Светлану. Сейчас я больше волновалась за себя, чем за нее», — рассказала синхронистка.

Для Колесниченко это золото стало вторым на текущем первенстве, ранее она выиграла в технической программе солисток, и 11-м в карьере на чемпионатах мира. Для Пацкевич победа стала первой на чемпионате в Будапеште и 12-й в карьере. Для сборной России это золото — третье на турнире и второе в соревнованиях по синхронному плаванию.

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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БУДАПЕШТ, 16 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования синхронисток на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште проходят в приемлемых условиях, после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсменам сложно представить, что может быть хуже. Об этом журналистам рассказала российская синхронистка Александра Пацкевич, завоевавшая в воскресенье вместе со Светланой Колесниченко золото в технической программе дуэтов.
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