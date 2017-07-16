Колесниченко и Пацкевич победили в технической программе дуэтов на ЧМ в Венгрии
Россиянки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич победили в технической программе соревнований по синхронному плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).
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Серебряные награды завоевали китаянки, а замкнули тройку призёров спортсменки из Украины.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа.
1. Светлана Колесниченко/Александра Пацкевич (Россия) — 95,0515.
2. Цзянь Тинтин/Цзянь Венвен (Китай) — 94,0775.
3. Анна Волошина/Елизавета Яхно (Украина) — 92,6482.
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