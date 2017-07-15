Колесниченко открыла золотой счет Будапешта

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Самое страшное в спорте — знать, что ты готов сражаться за золото, мечтать об этом, находиться в идеальной форме и не иметь возможности выйти на старт. Не можете представить, как это? Спросите новоиспеченную чемпионку мира. В 2013-м Света заменила в дуэте ушедшую в декрет Наталью Ищенко, выиграла вместе со Светланой Ромашиной золото мирового первенства в Барселоне, через год — высший титул чемпионата Европы, а потом… Потом Ищенко вернулась в спорт и Колесниченко была вынуждена вернуться туда, откуда пришла — в статисты. В составе группы она так же, как и остальные, продолжала завоевывать медали и стала олимпийской чемпионкой, но что такое групповая победа, когда уже успел познать вкус гораздо более эксклюзивного золота?

ИДЕЯ ВЫСТУПИТЬ В СОЛО ВЫЗВАЛА ШОК

Впрочем, рано или поздно та часть мироздания, что ответственна за синхронное плавание, все-таки возвращает долги. В Будапешт Колесниченко впервые в жизни приехала солисткой и лидером дуэта и уже в предварительных соревнованиях оторвалась от ближайшей соперницы почти на два балла.

В микст-зоне после победы Колесниченко говорила не о радости. А о чувстве выполненного долга, подчеркнув: «Так было запланировано».

— В последний раз вы выступали в соло на международных соревнованиях еще в юниорском возрасте, в 2009 году. Столь длительный перерыв как-то дал себя знать?

— Еще как! Когда я узнала, что тренеры решили дать мне возможность выступать в соло, у меня был шок, паника. После Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной выступать в соло — громадная моральная ответственность. Я готовила собственную голову к этому старту больше года и очень сильно переживала за результат.

— Эти переживания были сильнее, чем в 2011-м, когда вы впервые оказались на мировом первенстве в составе группы?

— С возрастом вообще начинаешь более осознанно ко всему относиться, поэтому и волноваться за результат начинаешь сильнее. На чемпионате в Шанхае я все-таки была совсем маленькой. Мне просто нравилось все, что происходит вокруг.

— Насколько тяжело физически выступать каждый день в двух разных видах программы?

— К такому режиму в синхронном плавании быстро привыкаешь.

ЛЮБАЯ ОШИБКА — ПОТЕРЯ РЕПУТАЦИИ

Тренер Татьяна Данченко нервничала в процессе выступления Колесниченко значительно сильнее подопечной.

— Техническая программа проста только на первый взгляд, — поясни ла она. — Вроде бы одни и те же движения, все четко, быстро, понятно. Но на самом деле есть два элемента, в которых вместо того, чтобы выйти в вертикаль, можно запросто лечь в горизонталь, причем всем телом. На тренировках это вполне обыденное явление. Можно завалить «винт» — технически это тоже очень сложный для выполнения элемент. То есть вся программа — это как минное поле: каждый их элементов оценивается судьями отдельно, и любая ошибка становится реальной угрозой потерять репутацию.

— Но ведь Колесниченко имела в предварительных соревнованиях колоссальное преимущество. Вы остались довольны качеством ее работы? И можно ли успеть что-то поправить между двумя выступлениями, если случаются сбои?

— Да, очень довольна. Что касается «поправить» — да, можно. Если спортсменка вышла на уровень официальных международных выступлений и тем более выступает в соло, оно всегда очень быстро реагирует на замечания и быстро делает выводы. Просто я, как тренер, нервничала на соревнованиях всегда. Так было сегодня, так будет завтра, и через двадцать лет, если я все еще буду стоять на бортике.

— Отдых чемпионке полагается?

— Какое-то время после соревнований — конечно. Но уже вечером у нас тренировка, а завтра с утра — финал в технической программе дуэтов. Я же только счет веду: всего у меня в Будапеште восемь стартов. Три пройдены. Пять осталось. Главное, что в бассейне хорошая вода. Все остальное не имеет никакого значения.

ТРЕНЕР ОТ НЕТЕРПЕНИЯ ВСЯ ИЗВЕЛАСЬ

Светлана Ромашина отреагировала на победу своей бывшей партнерши по дуэту на редкость философски. На фразу, что будущей маме волнения противопоказаны в принципе, сказала:

— Я вообще была спокойна за результат. Пока мы с Татьяной Данченко стояли на бортике и непривычно долго по сравнению с предварительными соревнованиями ждали оценок, наш тренер от нетерпения вся извелась. Все время переспрашивала вслух: «Ну, почему, почему так долго? Неужели судьи что-то задумали?» Я же только успокаивала ее: стойте спокойно, смотрите на экран, наслаждайтесь повторами. Света оба раза — и в предварительном выступлении, и в финале все сделала прекрасно, даже по мелочам придраться было не к чему.

— Вы смотрите выступления глазами спортсменки, или тренера?

— Привыкаю к новому статусу, можно сказать. На разминках я больше тренер. Стараюсь очень внимательно отсматривать все движения, вплоть до мельчайших, чтобы не пропустить ни одной шероховатости. Хотя здесь в Будапеште, когда Света разминалась в воде, я поймала себя на мысли: «А сама-то почему сижу на бортике?» Очень смешанные чувства были. Потихоньку привыкаю к этому состоянию, но надеюсь, что оно временное. В бассейн я еще вернусь.

— Скажите мне, как спортсменка, выигравшая на своем веку множество титулов: что происходит в голове, когда предварительные соревнования выиграны с колоссальным преимуществом, а финала еще нужно дождаться?

— Честно? Ожидание всегда мучительно, но у нас ты еще и не можешь понять, зачем вообще нужен финал? Вроде все сделала, сделала хорошо, судьи поставили тебя на первое место, показав баллами, что признали тебя, как солистку, признали твое неоспоримое преимущество. Что тут еще доказывать? Но нужно тем не менее снова готовиться к старту и все делать с самого начала. И не расслабляться при этом.

— Что вам нравится в Колесниченко?

— Она — безумно техничная спортсменка. Фантастически техничная. Просто на фоне ощущений, что придраться к Светлане действительно невозможно, вдруг выяснилось, что в условиях соревнований она раскрывается совершенно иначе, нежели в тренировках.

— Соглашусь с вашими словами относительно техники, но в плане личной выразительности, как мне кажется, Светлане пока что есть над чем работать. Тем более в сравнении с вами и Натальей Ищенко.

— Это как раз нормально. Иметь опыт юниорских выступлений и оказаться восемь лет спустя в роли солистки на взрослом чемпионате мира — это две колоссальные разницы. Я до сих пор очень остро помню собственные ощущения, когда начинала выступать в соло, поэтому прекрасно понимаю, что должна переживать Света. В таком состоянии эмоции очень сильно «придерживаются», потому что как бы хорошо ты не был готов, тебе все равно страшно. Страшно выйти на старт, страшно понимать, что ты — солистка, и крайне непривычно ощущать, что ты одна в огромном бассейне. И я реально впечатлена тем, как Светлана со всем этим справилась.