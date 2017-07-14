Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30392516/
14 июля 2017, 21:32 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в технической программе дуэтов

ТАСС, 14 июля. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич квалифицировались в финал в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россиянки заняли первое место в квалификации, заработав 95,0062 балла. Второй результат показали китаянки Тинтин Цзян и Вэньвэнь Цзян (92,9033), третьими стали украинки Анна Волошина и Елизавета Яхно (90,6940).

Финал в этом виде программы состоится 16 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Синхронистка Колесниченко вышла в финал ЧМ в технической программе солисток

ТАСС, 14 июля. Российская синхронистка Светлана Колесниченко показала лучший результат в квалификации технической программы солисток и вышла в финал чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.
Еще 7 новостей  Все новости

Прядкин: РФС утвердит новый лимит на легионеров в конце августа или начале сентября

Агент: Гусев продлил контракт со СКА, потому что не хотел уезжать в НХЛ

Федерер вышел в финал Уимблдона, где сыграет против Чилича

Прядкин: РФС утвердит новый лимит на легионеров в конце августа или начале сентября

Агент: Гусев продлил контракт со СКА, потому что не хотел уезжать в НХЛ