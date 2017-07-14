Синхронистка Колесниченко вышла в финал ЧМ в технической программе солисток
ТАСС, 14 июля. Российская синхронистка Светлана Колесниченко показала лучший результат в квалификации технической программы солисток и вышла в финал чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.
Результат Колиснеченко — 94,0229 балла. Второй стала испанка Она Карбонель (92,3893), третьей — японка Юкико Инуи (90,5617).
Финал в данном виде состоится в субботу.
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