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14 июля 2017, 15:12 | Водные: Синхронное плавание | ТАСС

Синхронистка Колесниченко вышла в финал ЧМ в технической программе солисток

ТАСС, 14 июля. Российская синхронистка Светлана Колесниченко показала лучший результат в квалификации технической программы солисток и вышла в финал чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.

Результат Колиснеченко — 94,0229 балла. Второй стала испанка Она Карбонель (92,3893), третьей — японка Юкико Инуи (90,5617).

Финал в данном виде состоится в субботу.
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Новости Синхронного плавания

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