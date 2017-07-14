Задача: выиграть все, что можно
Сегодня представительницы синхронного плавания откроют чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Два чемпионата Европы, которые проводились в одном и том же городе с разницей в четыре года — это много. Это, хотим мы того, или нет, признание качества организации. Наверное, поэтому Будапешт и выиграл право провести у себя чемпионат мира. Хотя при слове «Будапешт» вспоминается не бесперебойная работа служб, а дикие ливни и грозы в 2006-м,
Счастливы тогда были и журналисты, поскольку после первого часа непогоды брезентовая крыша
Все это не меняло главного: все золотые медали на тех чемпионатах забрала Россия. Два раза по четыре. И в этом — главное отличие европейских первенств от мировых: в нынешнем формате будет разыграно девять комплектов наград: две в соло, четыре — в дуэтах (обычном и миксте), две — в группах и одна — в комбинации. Задача российской сборной, соответственно, проста: выиграть девять из девяти.
НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА — ХАЙЛАЙТЫ
Будет трудно: после Олимпийских игр в
Что до элементов — в среду же конгресс FINA принял решение ввести в программу мировых первенств еще один вид программы синхронного плавания — турнир по элементам. Или официально — хайлайты. То есть все лучшее и наиболее сложное, что есть в синхронном плавании. Соревноваться в этом виде синхронистки будут через два года, но уже сейчас можно предположить, кто будет в этом виде фаворитами: это все те же Россия, Испания и Китай — акробатическая подготовка этих стран изначально выше, чем у остальных.
МАРАФОН ПО АФРИКАНСКИМ ПЕСКАМ
Что же до нынешнего поля боя — оно вполне на первый взгляд комфортабельно: современный разборный бассейн. Но есть проблемы. Это чрезмерно хлорированная и чрезмерно теплая вода. Учитывая, что синхронистки выступают под водой без очков, несложно понять, какая нагрузка на глаза ожидает спортсменок. Да и на сердце тоже: работать в бешеном темпе в теплой воде — все равно, что бежать марафон по африканским пескам.
К началу соревнований организаторы пообещали привести и то, и другое в порядок, чтобы добиться идеальных условий для выступлений, но насколько им удастся все успеть, вопрос открытый. Хотя для венгров, полагаю, организация турнира — дело чести: страна уже сейчас претендует на то, чтобы принять у себя еще одно мировое первенство.
Что касается прогнозов, они вполне обыденны: если предположить, что информация о китайской сборной соответствует действительности, и китаянки окажутся неспособны сражаться за призовые места (во что, признаюсь, лично мне верится слабо), список претендентов на медали в большинстве видов программы будет выглядеть так: Россия, Испания, Украина и Япония — в разных вариациях. На чемпионате мира-2015 в Казани, напомню, наша страна уступила золотую медаль лишь в одном виде- короткой программе
Ну, а первый дебют Светланы Колесниченко в соло и в дуэте с Александрой Пацкевич состоится уже в пятницу.
ЧМ-2017. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СИНХОННОМУ ПЛАВАНИЮ
14 июля, пятница
12.00. Соло. Техническая программа. Квалификация
17.00. Дуэты. Техническая программа. Квалификация
15 июля, суббота
12.00. Соло. Техническая программа. Финал
20.00. Микст. Техническая программа. Квалификация
16 июля, воскресенье
12.00. Дуэты. Техническая программа. Финал
20.00. Группы. Техническая программа. Квалификация
17 июля, понедельник
12.00. Микст. Техническая программа. Финал
19.00. Соло. Произвольная программа. Квалификация
18 июля, вторник
12.00. Группы. Техническая программа. Финал
20.00. Дуэты. Произвольная программа. Квалификация
19 июля, среда
12.00. Соло. Произвольная программа. Финал
20.00. Группы. Произвольная программа. Квалификация
20 июля, четверг
12.00. Дуэты. Произвольная программа. Финал
20.00. Комбинация. Произвольная программа. Квалификация
21 июля, пятница
12.00. Группы. Произвольная программа. Финал
20.00. Микст. Произвольная программа. Квалификация
22 июля, суббота
12.00 Комбинация. Произвольная программа. Финал
20.00 Микст. Произвольная программа. Финал.
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