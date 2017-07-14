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14 июля 2017, 0:15 | Водные: Синхронное плавание | Спорт-Экспресс

Задача: выиграть все, что можно

Сегодня представительницы синхронного плавания откроют чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.

Сегодня представительницы синхронного плавания откроют чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. Увеличить
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Два чемпионата Европы, которые проводились в одном и том же городе с разницей в четыре года — это много. Это, хотим мы того, или нет, признание качества организации. Наверное, поэтому Будапешт и выиграл право провести у себя чемпионат мира. Хотя при слове «Будапешт» вспоминается не бесперебойная работа служб, а дикие ливни и грозы в 2006-м, из-за которых были приостановлены состязания синхронисток. В самый ответственный момент соревнований кто-то заметил, что электрические кабели, брошенные, как обычно, на бортик и прикрытые пластиковыми «мостками», чтобы на них не наступали, с дикой скоростью погружаются под воду. Вот и повыгоняли всех из бассейна — во избежание, так сказать.

Счастливы тогда были и журналисты, поскольку после первого часа непогоды брезентовая крыша пресс-центра стала протекать, связь пропала, свет погас. В 2010-м европейский чемпионат тоже начался с катаклизмов: во время одной из тренировок в бассейн ударила молния. После чего тренировки тоже пришлось прекратить.

Все это не меняло главного: все золотые медали на тех чемпионатах забрала Россия. Два раза по четыре. И в этом — главное отличие европейских первенств от мировых: в нынешнем формате будет разыграно девять комплектов наград: две в соло, четыре — в дуэтах (обычном и миксте), две — в группах и одна — в комбинации. Задача российской сборной, соответственно, проста: выиграть девять из девяти.

НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА — ХАЙЛАЙТЫ

Будет трудно: после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро у России сменилась солистка, дуэт и большая часть группы. То есть реализовывать привычную задачу предстоит тем, кто этого на чемпионатах мира пока не делал. В среду на тренировках в Будапеште собрались уже все, кроме китаянок. Информация в отношении спортсменок этой страны была крайне скудной и сводилась к тому, что выступать в Будапеште представительницы Поднебесной будут клубной командой, поскольку основная, то есть — национальная — готовиться в условиях строгой секретности к Азиатским играм будущего года и собирается потрясти мир не виданными доселе элементами.

Что до элементов — в среду же конгресс FINA принял решение ввести в программу мировых первенств еще один вид программы синхронного плавания — турнир по элементам. Или официально — хайлайты. То есть все лучшее и наиболее сложное, что есть в синхронном плавании. Соревноваться в этом виде синхронистки будут через два года, но уже сейчас можно предположить, кто будет в этом виде фаворитами: это все те же Россия, Испания и Китай — акробатическая подготовка этих стран изначально выше, чем у остальных.

МАРАФОН ПО АФРИКАНСКИМ ПЕСКАМ

Что же до нынешнего поля боя — оно вполне на первый взгляд комфортабельно: современный разборный бассейн. Но есть проблемы. Это чрезмерно хлорированная и чрезмерно теплая вода. Учитывая, что синхронистки выступают под водой без очков, несложно понять, какая нагрузка на глаза ожидает спортсменок. Да и на сердце тоже: работать в бешеном темпе в теплой воде — все равно, что бежать марафон по африканским пескам.

К началу соревнований организаторы пообещали привести и то, и другое в порядок, чтобы добиться идеальных условий для выступлений, но насколько им удастся все успеть, вопрос открытый. Хотя для венгров, полагаю, организация турнира — дело чести: страна уже сейчас претендует на то, чтобы принять у себя еще одно мировое первенство.

Что касается прогнозов, они вполне обыденны: если предположить, что информация о китайской сборной соответствует действительности, и китаянки окажутся неспособны сражаться за призовые места (во что, признаюсь, лично мне верится слабо), список претендентов на медали в большинстве видов программы будет выглядеть так: Россия, Испания, Украина и Япония — в разных вариациях. На чемпионате мира-2015 в Казани, напомню, наша страна уступила золотую медаль лишь в одном виде- короткой программе микст-дуэтов (победителями там стали американцы Кристина Лэм-Андервуд и Билл Мэй).

Ну, а первый дебют Светланы Колесниченко в соло и в дуэте с Александрой Пацкевич состоится уже в пятницу.

ЧМ-2017. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СИНХОННОМУ ПЛАВАНИЮ

14 июля, пятница
12.00. Соло. Техническая программа. Квалификация
17.00. Дуэты. Техническая программа. Квалификация
15 июля, суббота
12.00. Соло. Техническая программа. Финал
20.00. Микст. Техническая программа. Квалификация
16 июля, воскресенье
12.00. Дуэты. Техническая программа. Финал
20.00. Группы. Техническая программа. Квалификация
17 июля, понедельник
12.00. Микст. Техническая программа. Финал
19.00. Соло. Произвольная программа. Квалификация
18 июля, вторник
12.00. Группы. Техническая программа. Финал
20.00. Дуэты. Произвольная программа. Квалификация
19 июля, среда
12.00. Соло. Произвольная программа. Финал
20.00. Группы. Произвольная программа. Квалификация
20 июля, четверг
12.00. Дуэты. Произвольная программа. Финал
20.00. Комбинация. Произвольная программа. Квалификация
21 июля, пятница
12.00. Группы. Произвольная программа. Финал
20.00. Микст. Произвольная программа. Квалификация
22 июля, суббота
12.00 Комбинация. Произвольная программа. Финал
20.00 Микст. Произвольная программа. Финал.
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