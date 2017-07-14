Задача: выиграть все, что можно

Два чемпионата Европы, которые проводились в одном и том же городе с разницей в четыре года — это много. Это, хотим мы того, или нет, признание качества организации. Наверное, поэтому Будапешт и выиграл право провести у себя чемпионат мира. Хотя при слове «Будапешт» вспоминается не бесперебойная работа служб, а дикие ливни и грозы в 2006-м, из-за которых были приостановлены состязания синхронисток. В самый ответственный момент соревнований кто-то заметил, что электрические кабели, брошенные, как обычно, на бортик и прикрытые пластиковыми «мостками», чтобы на них не наступали, с дикой скоростью погружаются под воду. Вот и повыгоняли всех из бассейна — во избежание, так сказать.

Счастливы тогда были и журналисты, поскольку после первого часа непогоды брезентовая крыша пресс-центра стала протекать, связь пропала, свет погас. В 2010-м европейский чемпионат тоже начался с катаклизмов: во время одной из тренировок в бассейн ударила молния. После чего тренировки тоже пришлось прекратить.

Все это не меняло главного: все золотые медали на тех чемпионатах забрала Россия. Два раза по четыре. И в этом — главное отличие европейских первенств от мировых: в нынешнем формате будет разыграно девять комплектов наград: две в соло, четыре — в дуэтах (обычном и миксте), две — в группах и одна — в комбинации. Задача российской сборной, соответственно, проста: выиграть девять из девяти.

НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА — ХАЙЛАЙТЫ

Будет трудно: после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро у России сменилась солистка, дуэт и большая часть группы. То есть реализовывать привычную задачу предстоит тем, кто этого на чемпионатах мира пока не делал. В среду на тренировках в Будапеште собрались уже все, кроме китаянок. Информация в отношении спортсменок этой страны была крайне скудной и сводилась к тому, что выступать в Будапеште представительницы Поднебесной будут клубной командой, поскольку основная, то есть — национальная — готовиться в условиях строгой секретности к Азиатским играм будущего года и собирается потрясти мир не виданными доселе элементами.

Что до элементов — в среду же конгресс FINA принял решение ввести в программу мировых первенств еще один вид программы синхронного плавания — турнир по элементам. Или официально — хайлайты. То есть все лучшее и наиболее сложное, что есть в синхронном плавании. Соревноваться в этом виде синхронистки будут через два года, но уже сейчас можно предположить, кто будет в этом виде фаворитами: это все те же Россия, Испания и Китай — акробатическая подготовка этих стран изначально выше, чем у остальных.

МАРАФОН ПО АФРИКАНСКИМ ПЕСКАМ

Что же до нынешнего поля боя — оно вполне на первый взгляд комфортабельно: современный разборный бассейн. Но есть проблемы. Это чрезмерно хлорированная и чрезмерно теплая вода. Учитывая, что синхронистки выступают под водой без очков, несложно понять, какая нагрузка на глаза ожидает спортсменок. Да и на сердце тоже: работать в бешеном темпе в теплой воде — все равно, что бежать марафон по африканским пескам.

К началу соревнований организаторы пообещали привести и то, и другое в порядок, чтобы добиться идеальных условий для выступлений, но насколько им удастся все успеть, вопрос открытый. Хотя для венгров, полагаю, организация турнира — дело чести: страна уже сейчас претендует на то, чтобы принять у себя еще одно мировое первенство.

Что касается прогнозов, они вполне обыденны: если предположить, что информация о китайской сборной соответствует действительности, и китаянки окажутся неспособны сражаться за призовые места (во что, признаюсь, лично мне верится слабо), список претендентов на медали в большинстве видов программы будет выглядеть так: Россия, Испания, Украина и Япония — в разных вариациях. На чемпионате мира-2015 в Казани, напомню, наша страна уступила золотую медаль лишь в одном виде- короткой программе микст-дуэтов (победителями там стали американцы Кристина Лэм-Андервуд и Билл Мэй).

Ну, а первый дебют Светланы Колесниченко в соло и в дуэте с Александрой Пацкевич состоится уже в пятницу.

ЧМ-2017. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СИНХОННОМУ ПЛАВАНИЮ