FINA: Дисциплину «фигуры» у синхронисток в юниорах заменят технические программы

Технический конгресс FINA по синхронному плаванию состоялся в Будапеште в среду.

«У “юниорок” убрали “фигуры”, теперь они будут делать технические программы по аналогии со взрослыми, только технические элементы в этих программах будут немного проще», — сообщила Брусникина корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Брусникина отметила, что пока сложно однозначно оценить это решение. «С одной стороны подготовка к “фигурам” совсем другая, нежели к техническим программам. Мы всегда делали себе задел в “фигурах”, успешно в них выступали и уверенно себя чувствовали. С другой стороны, сейчас возрастет нагрузка у всех стран, так как нужно больше времени для подготовки технических программ, больше пространства — нужен уже весь бассейн, двумя дорожками тут не обойтись», — добавила она.

«Теперь получается, что к произвольным программам нужно будет готовить три технические. Будем работать. В любом случае, мы как лидеры должны быть готовы ко всему», — сказала Брусникина.