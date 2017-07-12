FINA: Дисциплину «фигуры» у синхронисток в юниорах заменят технические программы
БУДАПЕШТ, 12 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Технический конгресс по синхронному плаванию в Будапеште принял решение о замене дисциплины «фигуры» в соревнованиях на технические программы, сообщила член техкома Международной федерации плавания (FINA) по синхронному плаванию Ольга Брусникина.
Технический конгресс FINA по синхронному плаванию состоялся в Будапеште в среду.
«У “юниорок” убрали “фигуры”, теперь они будут делать технические программы по аналогии со взрослыми, только технические элементы в этих программах будут немного проще», — сообщила Брусникина корреспонденту агентства «Р-Спорт».
Брусникина отметила, что пока сложно однозначно оценить это решение. «С одной стороны подготовка к “фигурам” совсем другая, нежели к техническим программам. Мы всегда делали себе задел в “фигурах”, успешно в них выступали и уверенно себя чувствовали. С другой стороны, сейчас возрастет нагрузка у всех стран, так как нужно больше времени для подготовки технических программ, больше пространства — нужен уже весь бассейн, двумя дорожками тут не обойтись», — добавила она.
«Теперь получается, что к произвольным программам нужно будет готовить три технические. Будем работать. В любом случае, мы как лидеры должны быть готовы ко всему», — сказала Брусникина.
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