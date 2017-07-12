Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/sync-swimming/30364730/
12 июля 2017, 15:45 | Водные: Синхронное плавание | Р-Спорт

FINA: Дисциплину «фигуры» у синхронисток в юниорах заменят технические программы

БУДАПЕШТ, 12 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Технический конгресс по синхронному плаванию в Будапеште принял решение о замене дисциплины «фигуры» в соревнованиях на технические программы, сообщила член техкома Международной федерации плавания (FINA) по синхронному плаванию Ольга Брусникина.

Технический конгресс FINA по синхронному плаванию состоялся в Будапеште в среду.

«У “юниорок” убрали “фигуры”, теперь они будут делать технические программы по аналогии со взрослыми, только технические элементы в этих программах будут немного проще», — сообщила Брусникина корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Брусникина отметила, что пока сложно однозначно оценить это решение. «С одной стороны подготовка к “фигурам” совсем другая, нежели к техническим программам. Мы всегда делали себе задел в “фигурах”, успешно в них выступали и уверенно себя чувствовали. С другой стороны, сейчас возрастет нагрузка у всех стран, так как нужно больше времени для подготовки технических программ, больше пространства — нужен уже весь бассейн, двумя дорожками тут не обойтись», — добавила она.

«Теперь получается, что к произвольным программам нужно будет готовить три технические. Будем работать. В любом случае, мы как лидеры должны быть готовы ко всему», — сказала Брусникина.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Синхронного плавания

Решение по переименованию синхронного плавания примет главный конгресс FINA 22 июля

Решение по переименованию синхронного плавания примет главный конгресс FINA 22 июля

БУДАПЕШТ, 12 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Вопрос переименования синхронного плавания в артистическое обсудит главный конгресс Международной федерации плавания (FINA), заявила член технического комитета организации по этому виду спорта Ольга Брусникина.
Еще 5 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео